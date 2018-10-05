跟著阿祖一起跳 百歲阿公阿嬤活力旺

「2018樂齡活現—阿公阿嬤活力旺」全國總決賽今（5）日在板橋板樹體育館舉行，總統蔡英文到場向長輩致意、打氣。（記者何玉華攝）

2018-10-05 12:56

〔記者何玉華／新北報導〕衛生福利部國民健康署「2018樂齡活現—阿公阿嬤活力旺」全國總決賽今（5）日在板橋板樹體育館舉行，總統蔡英文特別到場為長輩打氣，頒獎表揚最高齡、百歲的參賽者黎添霖，還有帶著2名曾孫一起參加的阿美族、83歲宋掛鳳。

蔡英文表示，高齡化是一個現象，但不一定是一個問題，政府已經準備了完整的規劃跟對策，要讓所有的長輩跟照顧者，都能就近取得最需要的服務，達到在地老化的目標。

「長者活躍老化競賽活動」是國健署規劃專屬老人展現健康活力與生命價值的舞台，長者在社區組成隊伍，經鄉鎮市區賽、縣市決賽，再到分區競賽，最後脫穎而出，與離島隊伍進入總決賽。

晉級全國總決賽的17支隊伍中，最高齡的是參與「風城印象來去逗熱鬧」舞獅表演的百歲黎添霖；另外，今年鼓勵老中青共同組隊參加，來自花蓮天主教會花蓮教區太巴塱部落文化健康站的阿美族、83歲宋掛鳳，帶著曾孫宋辰俞、宋書淇一起參加。

宋辰俞、宋書淇說，以前沒有跳過傳統舞蹈，後來加入教會，跟著阿祖一起跳，覺得跳舞很好玩，很有趣。