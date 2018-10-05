環團籲大社工業區降編 經濟部莫當高市轉型殺手

環團呼籲大社工業區降編，經濟部莫當轉型殺手。（記者葛祐豪攝）

2018-10-05 12:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕地球公民基金會與大社環境守護聯盟等環團，今早召開記者會，呼籲高市府應遵守當年決議，將原屬特種工業區的大社工業區降編為乙種工業區，並呼籲經濟部不要再當高雄產業轉型的殺手，停止阻擋大社工業區降編的任何行動。

對此，高雄市都發局長王啟川說，該案已依程序變更為乙種工業區，並公開展示，下週將召開第2次會議，聆聽各方意見，之後再送內政部審議。

大社工業區於1975年開發完成，為特種工業區，在高污染的石化業陸續進駐後，經常造成污染與工安意外。

1998年，當時的台灣省政府發函給高雄縣政府，核定高雄縣政府辦理「變更大社都市計畫（第三次通盤檢討）案，附帶條件為特種工業區內之廠商，應於2018年前完成遷廠，並由縣府依法定程序，變更為乙種工業區。

如今降編時程已屆，地球公民基金會副執行長王敏玲表示，今年8月17日高市府召開「變更高雄市大社都市計畫案」第1次會議，該會成員到場要求降編與轉型，但經濟部代表卻予以阻撓，主張讓這些石化厰繼續營運，改為甲種工業區，引發民間反彈與憤怒。

王敏玲其調，仁大工業區位於上風處，空污對高雄市境內的影響範圍相當大，對高雄市的臭氧及粗細懸浮微粒影響，都不容忽視。

家住大社工業區旁的高雄科技大學教授沈建全說，根據美和科大與成大，受委託執行仁大工業區鄰近區域居民的健康風險評估，均顯示大社與仁武工業區，造成左營、楠梓、大社、仁武等區居民的健康風險過高，致癌、致死等影響健康甚鉅，鄰近區域居民的胸腔呼吸疾病發病率，風險高出對照組的旗山、美濃地區2倍、花蓮縣4倍，且這些研究是近年進行，早期的情況更嚴重。

大社環境守護聯盟成員方彥鈞說，期盼高市府聽見大社人的聲音，落實延宕近20年的承諾，依法將大社工業區降編為乙種。

地球公民基金會專員陳泉潽表示，大社工業區11家工廠中，有7家廠商從2010年至今，幾乎年年違反空污法規定，按次處以10萬元以上罰鍰，累計99次，總裁罰金額達1170萬元。

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