類流感就診數上週達5.7萬人次 江永昌批新北市打疫苗慢半拍

江永昌認為注射流感疫苗應提前於流感季節前施打。（記者翁聿煌攝）

2018-10-05 12:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年國內流感疫苗採購，因世界衛生組織更改疫苗株組成，廠商需培養新的疫苗，導致供貨延遲，影響所及，施打時程從往年10月1日延至10月15日，校園和社區設站延到11月1日，立委江永昌認為，上周全國類流感就診達5萬6900人次，疫情逐漸升溫，新北市政府應設法提前社區設站時程，提升民眾防護力。

新北市衛生局疾病管制科長許玉芬說，今年因為疾管署配送流感疫苗較慢、數量較少，所以社區設站時程必須往後延，以免發生民眾到站打不到疫苗的狀況，如果民眾希望儘早施打，可於10月15 日就前往衛生所及合約院所施打，衛生局也會敦促中央儘快撥交疫苗，以利地方施打。

江永昌說，近日收到許多里長陳情反映，向市府申請集體接種設站施打疫苗，需等到11月之後，紛紛抱怨等太久了，經他向疾管署查詢，疾管署指出主要是因世界衛生組織更改疫苗株組成，培養較預期慢，致疫苗生產時程較往年延後約1個月，各地方政府供貨量的確受影響，不過仍會依人口比例去分配，陸續補齊數量。

但江永昌指出，經向其餘五都（台北、桃園、台中、台南、高雄）查詢，集體接種設站施打疫苗時程，皆表示會於10月15日陸續開始設站施打，並且廣設站點，讓民眾都能盡早施打疫苗得到保護免於流感威脅。

他認為，社區集體接種設站要排到11月之後，對於行動不便的年長者很困擾，會降低施打意願，更可能造成群聚感染風險提高，他已要求中央應盡速將疫苗補齊供貨，情事，而新北市政府也應該檢討，為什麼其餘5都能在10月15日準時施打疫苗，新北市卻要等到11月之後，面對流感疫情應儘早防範，不要像登革熱疫情一樣，失控後才亡羊補牢。