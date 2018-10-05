污染與核電一樣？ 新北環保局：台電施壓限核准審查林口電廠

新北市環保局長劉和然激動的說，台電發文施壓，要求環保局限期核准林口電廠第3號發電機組。（記者何玉華攝）

2018-10-05 11:57

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府環保局不滿台電指新北市106年用電缺口達9億度，另一方面卻發文要求環保局限期核准林口電廠第3號發電機組，怒斥台電老大心態，環保局長劉和然激動地要求台電「「不要恐嚇、不要分裂、不要愚民」，並公布多張林口電廠疑涉污染的照片，並指林口電廠放流水曾經超標208倍，污染與核電一樣。

針對台電公司4日指稱新北市106年用電缺口達9億度，新北市府由經濟發展局、還保局、新聞局共同召開記者會駁斥，新聞局長張其強表示，台電不要妄想用電力的缺口綁架深澳燃煤電廠，「新北市政府是永遠不可能同意讓燃煤電廠在深澳完成的。」

劉和然說，林口電廠第3號機組還在試車送審階段，台電就來公文要求環保局限期核准，施加壓力，他拿出多張圖片指台電隱匿林口電廠污染的事實，包括去年11月、今年3月，都曾經發生煤倉爆炸，也多次排過有顏色的煙；甚至於放流水污染曾經超標208倍。

劉和然激動的說，「我不是要挑剔林口電廠，是林口電廠要我們要挑剔你」，台電一直告訴大家沒有污染，一直愚弄民眾，深澳電港可以跟天然氣一樣乾淨，過去不提林口電廠的污染，是因為林口真的一直想要做好，其他電廠可以跟林口一樣做好，「但新的一定不可以蓋」。