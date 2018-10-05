桃園南瓜節13日登場 連續3個週六、日有活動

2018-10-05 12:10

［記者謝武雄／桃園報導］觀音區除了蓮花外，南瓜也是重要農產品，配合萬聖節到來，市府將於13日起連續3個週六、日在觀音舉辦「桃園南瓜節」活動，包含「南瓜雕刻創意競賽」、「不給糖就搗蛋活動」等活動，期間只要到蓮花園觀音休閒農業區各農場及餐廳蒐集「店家專屬紀念戳章」3枚，即可參加兌換「鬼屋體驗券」。

今年桃園南瓜節活動包含13日「南瓜雕刻創意競賽」及「南瓜稻草人創意競賽」、14日「南瓜變裝趴」，20日「南瓜風鈴彩繪DIY」、21日「千人焢窯」及「抓鬼闖關遊戲」，27日「不給糖就搗蛋活動」及「南瓜彩繪雕刻」、28日「萬聖趴t」等，欲參加活動民眾可上網報名，搜尋2018桃園南瓜節-「活動名稱」即可，例如欲參加「千人焢窯」活動，只要輸入2018桃園南瓜節-「千人控窯系列活動」，即可上網報名。

主辦單位今天在綜合會議廳舉辦記者會，由秘書長李憲明主持，為了營造萬聖節氣氛，李憲明和與會的來賓都戴上巫師帽，共同啟動水晶球，象徵「桃園南瓜節」正式啟動，而小朋友們更穿上各式各樣的服裝，大喊「不給糖就搗蛋活動」向與會來賓索取糖果，也帶動現場氣氛。

李憲明表示，桃園擁有4萬8千公頃農地，具有豐富多元農村生態，市府極力發展休閒觀光農業，觀音區蓮花園休閒農業區是桃園第1個休閒農業區，至今桃園已經有8個休閒農業區，66個休閒農場，未來將以劃定10個休閒農業區、100家休閒農場為目標。