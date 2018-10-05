國慶煙火在花蓮 台鐵今宣布加開22列次疏運

今年國慶煙火在花蓮施放，台鐵今宣布加開22列次疏運。（圖：台鐵局提供）

2018-10-05 11:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕下週三就是雙十國慶日，今年國慶煙火將於花蓮施放，台鐵局表示，配合煙火活動，將於10月9日至11日加開12列次台北－花蓮自強號、10列次花蓮－台東自強號。

國慶加開列車包含10月9日至11日，每日上午7點20分、下午2點50分從台北開車南下，分別於上午9點45分、下午4點58分抵達花蓮；北上列車於上午10點33分、晚間6點12分從花蓮發車，分別於中午12點49分、晚間8點37分抵達台北。另外，10月10日晚間，額外加開花蓮往樹林列車，疏運看完煙火旅客，該列車於晚間10點55分從花蓮發車，隔日凌晨1點05分抵達台北。

花蓮－台東加開列車包含10月9日至11日每日中午12點5分花蓮開車，下午2點08分抵達台東，及上午9點20分台東開車，11點22分抵達花蓮的自強號列車。10月10日當天另加開上午6點25分、晚間11點花蓮開車，分別於8點35分、隔日凌晨1點35分抵達台東；以及台東上午9點20分開車，11點22分抵達花蓮列車。

台鐵局表示，相關加開列車車次、時刻、行駛區間，旅客可上台鐵網站及各車站時刻公告查詢。