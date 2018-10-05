大成商工再惹議 9師控遭強迫離職、迫30師簽空白「自願離職書」

雲林私立大成商工9位教師被強制離職，全教總理事長張旭政（前右二）和立委張廖萬堅（前右三）等今陪同教師們召開記者會，要求教育部積極介入，並指派適當人員暫代校長。（記者林曉雲攝）

2018-10-05 11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕雲林縣私立大成商工再爆爭議，全國教師工會總聯合會和立委張廖萬堅今天召開記者會，陪同被強制離職的教師出面控訴，大成商工自爆發校長和其夫婿收受營養午餐回扣、掏空校產9千萬案件後，後續風波不斷，學校有9位教師（其中有8位是教評會委員）被「強制離職」，包括6位被「強制退休」，3位被「自願離職」，全校教師均領不到學術研究費，國教署卻只能做出讓學校方便砍老師的「減招」處分。

全教總理事長張旭政表示，全教總要求國教署即刻依據私立學校法第54條，停止校長及有關人員職務，並指派適當人員暫代，以使學校回復正常運作，且應立即回聘9位教師並補發學術研究加給，確保私校教師工作權和學生受教權。

張旭政表示，大成商工原本經營還不錯，學生數保持在4千人左右，但自從爆發前校長謝秀娟及其夫婿黃曙曜違法收受營養午餐回扣、掏空校產、偽造文書等刑案後，學生數一落千丈，目前僅剩約2千人，學校教師唯恐工作不保，力圖挽救學校聲譽，但學校當權者不僅不思回歸正常運作，甚至違法打壓教師會教師，其行徑到了光怪陸離、匪夷所思的地步。

張旭政直指，陳秀娟和黃曙曜掏空校產9千萬，學校董事會竟不予以追討，任令被掏空校產流失；而與陳秀娟共同犯有偽造文書罪及行使業務登載不實文書罪的前代理校長紀博仁、人事主任程永賢二人，經法院判決確定，國教署一再要求移送教評會處理，但學校不僅一再拖延，且在今年7月24日 教評會做出「解聘」決議後，竟以「未通知當事人陳述、程序不備」回復國教署，紀博仁至今仍在校擔任代理總務主任，程永賢亦在校內擔任輔導老師。

不僅如此，張旭政表示，學校將9位教師、其中8人是教評會委員強迫離職，他指控學校目的是企圖重組教評會，做出有利紀博仁、程永賢的決議，「敢對紀、程二人做出解聘決議的老師」就被學校強迫離職，但涉偽造文書的紀、程二人卻安然無恙。

大成商工學校原有30位長期代理教師，張旭政表示，經工會的努力，103年已改聘為專任教師。未料，學校竟要求這30位教師預先簽下空白的「自願離職書」，今年已有3位教師在沒有違反任何法令下，被學校強迫「自願離職」；另在未和教師協商完成的狀況下，學校也逕行將教師學術研究費刪減至0元並且片面停發。

張廖萬堅表示，國教署雖認定校方作法違法不當，但除了發公文要求改善外，並無其他積極作為，國教署提案至私校諮詢委員會，要求對該校做出「減招」處分，但該校學生人數已大幅下降，根本不在乎學生被「減招」，反而是國教署做出「減招」處分，學校更可名正言順資遣「不聽話」的老師，令人質疑國教署是在懲處學校？還是在幫學校砍老師？如此重大人事糾紛，早已影響學校正常運作，國教署發文要求改善，學校卻依然我行我素，呼籲國教署應更積極的介入。