人才培育最後一哩路 陳博志：企業界應出錢投資

黃昆輝教授教育基金會5日舉辦「教育政 策與經濟發展國際研討會。（記者廖振輝攝）

2018-10-05 10:47

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今明兩天在台北國際會議中心，舉辦「2018教育政策與經濟發展國際研討會─繁榮與進步：教育的力量」，總統府資政陳博志表示，企業界一面說人才不夠、不能加薪，同時間卻有大量人才外流，出去拿高薪，企業界也要扛責提出需求，且以經驗技術和教育界合作，人才培育最後一哩路，企業界應該要出錢，提出的建言才會精準。

陳博志表示，教育和經濟發展合作有三個角色，一個是教育界，一個是政府，一個是產業界，但長期以來， 參與討論的是政府和教育界，兩者互相指責，產業界好像在旁邊沒有角色，但是教育和經濟不能銜接發生在「最後一哩」，政府和教育界預測最後一哩所需要的能力，過去的預測卻都不準，加上產業界變化很大，因此產業應該要自己補上最後一哩，共同打造產業界的可用人才。

陳博志表示，先進國家會提出很多實習機會給大學生，台灣的企業界卻做的很少。企業界一面說人才不夠、不能加薪，同時間卻有大量人才外流，出去拿高薪，因此缺才並不能完全怪罪政府和教育界，企業界也要扛責提出需求，並以經驗技術和教育界合作，他要說出企業界不中聽的話，主張要企業界出錢投資最後一哩，企業提出的意見才會精準，否則很容易隨便講講，希望研討會除了針對政府和教育界該做的事提出建言，也要對企業界提出建言。