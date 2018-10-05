拋玉米袋也能當休閒運動 中部現蹤

中部最近有民眾從美國引進CORN HOLE休閒運動，並進入校園推廣。（圖由馮世威提供）

2018-10-05 11:00

〔記者張協昇／南投報導〕玉米竟然也可以用來運動？中部地區最近有民眾從美國引進一種CORN HOLE的休閒運動，中文譯名「玉米洞」，玩法是將1個裝滿玉米的正方型布袋，拋進8公尺外1塊傾斜木板上的圓洞即得分，由於玩起來不激烈，又能達到運動效果，標榜這是一種從2歲至92歲都可玩的全齡化休閒運動，目前已進入校園推廣。

引進這種休閒運動的馮世威表示，CORN HOLE應是從美國的投擲馬蹄鐵遊戲演變而來，在美國已算是一種頗為盛行的休閒運動，美國專門播放體育節目的ESPN電視頻道經常會轉播CORN HOLE的競賽，可兩人比賽，也可4人分兩組比賽，遊戲方式是輪流將1個裝滿玉米、重約1磅的正方型布袋（每邊約16公分），由下而上拋向8公尺外1塊長約120公分、寬約60公分的傾斜木板，若拋進板子上方1個圓洞內可得3分，拋上板子也可得1分，若對手拋在板子上的玉米袋被後拋者的玉米袋推進洞內，則算對手得3分，最先得到21分的即為贏家。

馮世威指出，CORN HOLE室內、外都可以玩，由下往上拋擲過程因必須擺動手臂，所以類似打保齡球的運動效果，因為要拋準，也能訓練手、腦、眼的協調能力，通常玩1、2小時就會流汗，但又不像球類運動那麼激烈，兒童及老人都可以玩，可謂是一種老少咸宜的休閒運動。