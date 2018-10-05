談國家發展 王金平：笨蛋！問題在經濟！

2018-10-05 10:58

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今明兩天在台北國際會議中心，舉辦「2018教育政策與經濟發展國際研討會─繁榮與進步：教育的力量」，前立法院院長王金平因重感冒，臨時由前內政部長葉金鳳代為宣讀書面意見。王金平表示，深究國家發展的癥結，早在1992年美國柯林頓與老布希競選總統期間，柯林頓軍師詹姆士．卡維爾所提金言「笨蛋！問題在經濟」，同樣浮現在當今台灣，提升台灣的經濟發展正是今天台灣每個人的責任。

王金平認為，提升經濟發展途徑相當多，缺才無疑是相當重要的一個環節，黃昆輝董事長體認近年來因人力供需失衡與學用落差，造成青年高失業、企業高缺工現象，顯見教育與政治關係密切，良好的教育政策可培養出優秀人才，讓青年學子在產業界適才適所，進而提升國家競爭力，因此以一個教育界老兵召集各界貢獻心力，盼改變長期以來教育和經濟各自發展但欠缺交集的脫節現象，同時擴大教育政策和經濟發展的視角，使教育的成果與國計民生產生更堅實連結。

最近全國工業總會發表「2018產業政策白皮書」，向政府提出九大政策建言，包括租稅、留才、能源、青年低薪及兩岸關係，其中租稅列為首要建言，工總認為，近年稅制「反商」情緒濃厚，將使企業投資意願低落，連帶不利加薪留才。

王金平亦提及世界銀行曾出版《2018國富變化─建立永續的未來》，針對全球各國的自然資本、金融資本、生產資本和人力資本等進行跨年比較，以深度探究經濟成長的原因。研究發現，對先進國家而言，人力資本是國家財富最重要的構成，占比高達70％，自然資本僅占3％。但對貧窮國家而言，自然資本占國家財富比重達47％，其他各種資本相形見絀。研究結論告訴政治家很簡單的事實，「人」是國家最重要的財富，如想成為先進國家，必須大量投資人民，讓優質人力帶動其他資本，產出更多財富，觀察1970到1990年代經濟成長率冠全球的亞洲四小龍（南韓、台灣、香港及新加坡），在儒家文化影響下極重視教育，培育大量優質人力，創造了亞洲經濟奇蹟。

王金平直言，台灣近20年的教育改革，卻對台灣人才優勢造成嚴重傷害，首先盲目消滅技職教育，生產大量不符產業需求的大學畢業生，其次設立太多大學校院，卻未能嚴謹要求品質，製造了大量不具生產力、不符合社會需求的大學畢業生。「學用落差」擴大，成為年輕人薪水不漲的主因之一，前途茫茫下，社會充滿怨懟氛圍，特別是大量設立研究所、製造過多博士，到處都是找不到適當工作的流浪博士，造成社會資源巨大浪費，歸結到最後就是教育政策與經濟發展沒有緊密結合。

王金平主張，經濟發展要循正道，《尚書》大禹謨說：「德惟善政，政在養民。水火金木土穀，惟修；正德、利用、厚生、惟和。」

總統府資政陳博志在擔任主持人時則表示，就像王金平院長所述，黃昆輝教授在政治、行政及兩岸政治有極大貢獻，忘記黃昆輝是教育界出身，對教育非常關心，十多年前黃昆輝教授就提及要好好檢討台灣的教育問題，因此成立基金會，舉辦研討會，盼改變過去對教育死板的觀念。