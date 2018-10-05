讓教育和經濟更緊密結合 黃昆輝建議：建立人力規劃委員會

黃昆輝教授教育基金會5日舉辦「教育政 策與經濟發展國際研討會，基金會董事長黃昆輝在會中以「教育與經濟應緊密連結:當前臺灣教育政策與經濟發展的重大課題」為題發表專講。（記者廖振輝攝）

2018-10-05 10:09

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今明兩天在台北國際會議中心，舉辦「2018教育政策與經濟發展國際研討會─繁榮與進步：教育的力量」，國內外學者及教育工作者等四百多人參與盛會。黃昆輝教授致詞時表示，教育與經濟應緊密連結，研討會盼藉產官學研共同討論教育和經濟的連結，解決當前台灣教育和經濟各自為政、長期脫節，以解決「人力供需失調」和「學用落差」所形成的「青年高失業、企業高缺工」等問題，他並提出「建構協調機制」，成立「人力規劃委員會」，廣納「人力需求方」進入決策群等重要建言。

黃昆輝表示，台灣的經濟景氣雖然仍不好，教育亦存有不少問題，但看到現場這麼多專家學者與會，心裡很感動，對外國學者來台亦表感激，看到很多教育學院的碩博生與會，年輕力量加入，教育是促進社會繁榮進步的力量，薪水相傳、堅持信念、熱情不退，必能再創佳績。

黃昆輝提到，教育是國力的基本來源，影響廣遠，但我國教育卻出現不少問題，去年基金會舉辦「技術與職業教育問題與對策研討會」，學者專家均指技職教育面對人力供需失調與學用落差兩大問題，係因缺少人力規劃與產學合作所致，這些問題又跟「教育政策」與「經濟發展」長期脫節有關係。

黃昆輝直指，當前政府積極推動5+2產業創新計畫，卻又陷於缺才和缺工困境，人力問題不解決，產業創新計畫難竟其功，同時大學教育亦面臨相同問題，不僅存在於制度層面，也涉及教育政策與經濟發展連結的基本觀念，因此由基金會、國家教育研究院、台大社會科學院及台灣師範大學、中正大學、暨南大學與東華大學等四所大學教育學院共同籌辦國際研討會。

黃昆輝認為，目前存有人力供需失調、學用落差、高等教育平庸化、技職學校定位及社會公平正義等問題，要解決當前困境，必須採取更具開創性的思維與突破性策略，必須「建構協調機制」，成立「人力規劃委員會」，採行「政府規劃」與「市場引導」並存的方式，由政府相關部門組成外，並廣納「人力需求方」進入決策群，例如把工商界代表延攬進入委員會，直接提供各產業發展現況、未來趨勢及人力需求數據，才易獲得更正確的資料，掌握更精確的一般力需求趨勢。

此外，黃昆輝也主張採行「彈性原則」，對關鍵人力需求應事先預估，妥為規劃，以免臨時缺才，權宜之計可先延攬外來人力應急，但長遠之計仍須由自己的教育體系培養，此類人才培養必須採彈性原則，打破現行制度，例如選擇部分大學與研究所，結合相關產業與研究機構，建立產官學研合作體系，集中投入大量經費，並授權透過研究與協調機制，調整行政與教學措施，以符應需求，尤其是「教學彈性化」對培育跨領域與創新人才更重要，亦即須跳脫現行課程、教材、教法及評量方式框架的束縛，進行必要的調整與組合，或重新規劃、設計，才足以培養出具批判性思考、創造力及協作力與溝通能力的人才。

大會特別邀請四位國際知名經濟與教育學者來台發表論文，參與研討。其中，美國Dr.George Psacharopoulos和韓國Dr.Jong-Wha Lee將闡述教育與經濟連結的概念與策略，分析如何擬訂有助於經濟成長的教育政策。日本Dr.Kaneko Motohisa與新加波Dr.Goh Chor Boon則分享他們的國家在每個經濟發展階段，如何致力教育與經濟的連結，成功促進經濟快速成長的經驗。