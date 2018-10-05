好溫暖！「唐寶寶」廷廷學藝賣餅 3週年義賣表感恩

廷廷和媽媽一起學藝、開店，賣蔥大餅等麵食點心，兩人一直感謝有那麼人幫忙他們。（記者陳鳳麗攝）

2018-10-05 09:16

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕感謝當年肯教授蔥大餅手藝的師父，「唐寶寶」廷廷和媽媽廖淑惠不忘要把愛傳下去，繼去年買下整車新住民種的高麗菜，分送顧客、親朋好友，廷廷的店本月9日將義賣，收入所得全部捐給中區唐氏症基金會，廖淑惠說，廷廷受到很多人照顧幫忙才能開店，因此決定3週年慶就用義賣來表達自己的感恩心情。

廷廷是唐氏症兒，高中畢業後想學謀生技能卻四處碰壁，媽媽和他商量後，母子決定學做大餅、韭菜盒子等小吃點心，可是很多師傅聽到他是唐寶寶就不肯教他，後來一位老師傅願意教他，他和媽媽就一起學藝半年，寫成回草屯開了「廷廷蔥大餅」。

廖淑惠說，開店後有很多人知道廷廷是努力想自力更生的唐寶寶，經常來捧場，還一直鼓勵廷廷，廷廷感受到社會的溫暖，所以有能力時也希望幫助別人。

去年初看到信義鄉新住民高麗菜賣不出去，也知她的先生臥病在床，於是決定買一車高麗菜下山分送顧客、親朋好友，廷廷也做得很開心。

廖淑惠也說，本月9日是開店3週年慶，也希望在特別的日子回饋社會，因此當天上午10點到下午2點舉辦義賣，販售蔥大餅、黑糖大餅、韭菜盒子所得全部捐給中區唐氏症基金會，當天也會有唐寶寶來店裡吹奏陶笛，讓大家在樂音中做愛心。