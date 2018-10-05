詭異！台南男被「聲音」帶到墾丁？魔神仔傳聞再掀議論

男子（紅衣）稱有個聲音帶他來墾丁。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-05 08:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台南一名40幾歲的黃姓男子，上月26日從工作地點下班後，因遲未返家，被家人通報失蹤，直到29日在墾丁一家便利商店求助，才由警方通報家人前來帶回，男子「獲救」後心神不寧，不斷向員警強調「有個聲音帶我來的」，怪異現象引發議論，墾丁耆老蔡正榮等人甚至懷疑跟多年前「魔神仔」或「八寶公主」事件有關。

這起離奇的失蹤案歷時2天，渾身都是海沙及被珊瑚礁割傷的黃姓男子，意識恢復清醒時，「逃」到墾丁大灣附近的便利商店，虛弱地向店員求救「想回家」，墾丁派出所警員何書嫻等人據報帶回，發現黃男早被家屬通報失蹤人口，連忙聯繫家屬前來。

驚魂未定的黃姓男子向員警及家人提到，他迷迷糊糊被「一個聲音」從台南不知如何帶到墾丁，已經記不起來過程為何，原本白皙的身體都曬得烏黑，可能在大太陽底下長期間行走曝曬造成，但實在想不起來獲救前，整整兩天是怎麼度過的。

這起離奇失蹤案，引起不少墾丁民眾想起「魔神仔」及「八寶公主」事件，長期研究相關史料的墾丁社頂部落總幹事蔡正榮指出，十幾年前一名老婦人在山區失蹤4天，一名年輕人失蹤12天，也都有「一個聲音」帶著他們，要他們吃樹葉昆蟲裹腹，事後同樣不知道怎麼度過，當時根據受害者描述，懷疑與「魔神仔」或「八寶公主」有關，但部落多年前舉辦法會後已經沒再發生。

「從外地被帶來還是頭一遭！」蔡正榮說，這名男子的狀況與「魔神仔」帶走的情況類似，同樣都有「一個聲音」引領，，都是不傷害人命、僅戲弄受害者，但近年沒有特殊異象，也沒有再出現「魔神仔」帶走的事件，近期將找時間到台南拜訪黃男，了解失蹤是否跟「魔神仔」有關。