10/05 各報重點新聞一覽

2018-10-05 06:30

自由時報

美副總統彭斯 讚台擁抱民主// 譴責中國威脅台海穩定

美國副總統彭斯四日全方位反擊中國，指責北京當局企圖破壞美國總統川普政府、干預美國政策與政治，威脅遠大於俄羅斯。他指控中國在南海騷擾美軍船艦，揚言華府不會被恫嚇之舉嚇跑。彭斯還譴責北京奪走台灣友邦威脅台海穩定，指儘管華府尊重一個中國政策，但「擁抱民主的台灣展現了一條對所有中國人都比較好的道路」。

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政院拍板 超速40公里可罰2.4萬

行政院院會昨通過交通部所提「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，增訂公路主管機關辦理道路交通安全講習得收取費用的規定，未來酒駕違規者要自行負擔道安講習費用；另為遏止飆車，這次修法也將嚴重超速的規定，由現行超過最高時速六十公里降為超過最高時速四十公里，標準更趨嚴格。

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戀美魔女毒犯 保全當報馬仔被出賣

派駐一處社區大樓的陳姓保全員，疑愛慕搬來社區的四十歲萬姓美魔女，甘願當她的販毒「報馬仔」，一發覺警方來管委會申請調閱監視器和住戶資料，不僅立刻通風報信，甚至把附註「允以保密」的警方整份公文拿給萬女看，讓她逃之夭夭，害警方多耗半年才逮到萬女；萬女一到案就供出陳男是她的報馬仔，陳雖氣急敗壞否認，仍遭法辦。

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蘋果日報

美擬台海軍演 下月派艦隊 向中秀肌肉

美中衝突加劇，已從貿易戰升級至軍事對抗！繼兩國軍艦周日在南海以41米近距驚險接觸後，美國傳出打算下月密集派軍艦與戰機赴台灣海峽和南海等處向中方「秀肌肉」。美國副總統潘斯昨更拿出川普政府迄今最強硬態度，公開譴責中國騷擾美軍、霸凌台灣及企圖影響美國選舉等行徑，同時表明美軍「不受威嚇」，並力挺台灣已向所有中國人民展示一條更好的道路。

遏阻飆車政院修法 超速40公里 罰2.4萬

10次車禍9次快！為遏止超速行為，行政院會昨通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，將嚴重超速定義下修，從現行超過最高速限60公里，下修為超過40公里。例如一般道路限速50公里，未來若超速達到90公里，就會被認定嚴重超速；高速公路最高速限110公里，修法後若超速達150公里即嚴重超速，將開罰6000元到2萬4000元。

聯合報

美副總統潘斯嚴厲指控：北京想換美國總統

美國副總統潘斯台灣時間四日深夜發表演說，指控北京意圖讓總統川普下台，強硬批判大陸的經貿、外交、軍事政策，顯示美、中貿易戰非但不見緩和，白宮反而擴大戰場，讓美中之間的齟齬從經貿延燒至其他領域。

「嚴重超速」取締更嚴 最高罰2.4萬

行政院院會昨天通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，未來酒駕違規者須自行負擔道路安全講習費用。為提升交通安全，草案也將「嚴重超速」由現行超過最高時速六十公里，修正為四十公里，最高可罰兩萬四千元，預估每年危險駕駛將增加六萬人。全案最快明年底上路。

中國時報

美軍密謀 11月在台海軍演

美國媒體報導，海軍太平洋艦隊提出機密草案，建議11月實施一星期的全球性軍演，擬派軍艦與戰機行經南海與台灣海峽。此舉意在警告大陸，美方已準備好對抗其軍事擴張。大陸官方昨尚未正式回應，但官媒《環球時報》發社評痛批美國，強調「中國近海不是美軍單邊表演的舞台」。

沒有精神鑑定 最高院發回更審！挾怨縱火奪6命 暫逃死刑

男子湯景華2016年3月23日凌晨到翁姓男子三重住家騎樓縱火，害死翁家6條人命，幾近滅門，一、二審將他判處死刑，最高法院為此召開生死辯，檢方怒斥湯犯下滅門犯行，且沒有悔意應判死，最高法院昨以須調查湯男有無精神問題可以減刑等理由，撤銷死刑，發回更審，讓他暫逃死刑制裁。