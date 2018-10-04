高市跨局處食安聯合稽查 3成原料業者未落實管理

市府跨局處聯合稽查食安風險化學物質原料業者。（記者陳文嬋翻攝）

2018-10-04 23:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市有97家販售58種食安風險化學物質原料業者，市府環保局加強源頭管理，推動跨局處食安聯合稽查，20家業者查出6家業者違規，高達3成未落實管理；環保局表示，經查販售、添加無食品添加物許可原料或不符規定化學物質，依法最重可罰2億元，勒令停業並移送法辦。

環保局為保障食品安全，針對58種食安風險化學物質，如常見小蘇打、檸檬酸等物質，列為優先清查對象，要求業者落實貯存分區、標示明確、用途告知、流向記錄的四要管理。

環保局完成97家化工原料業者輔導訪查，發現有業者未落實四要管理，更有少數工業用途未於包裝上明確標示「禁止用於食品」情況，近來推動跨局處食安聯合稽查，針對食安風險化學物質氫氧化鈉稽查20家化工原料業者。

環保局查出1家業者未落實化學物質四要管理，4家業者未於食品藥物業者登錄平台登錄及申報資料，1家未落實食品添加物專區、專人、專冊的三專管理，經責令限期改正後，均已完成改善。

局長蔡孟裕提醒民眾，如欲購買食品添加物，應確認該物質是否經衛福部查驗登記核可，並取得許可證字號如「衛署添製字第000000號」，才能確保食品安全。

蔡孟裕指出，市府透過跨局處聯合稽查與輔導，避免業者管理不善，造成下游誤用或濫用化學物質的食安風險，經查獲摻偽、假冒、添加未經許可添加物，可依食安法開罰6萬至2億元，勒令停業並沒入非法利得，涉及刑責則移請地檢署偵辦。