左營萬年季周末登場 漫步銀河迓火獅、欣賞仙境「兩光」秀

高雄左營萬年季今年首度突破傳統形式，以龍虎塔與蓮池潭為景，上演千變萬化的光影秀，與高科技的光雕秀，號稱現代炫麗的「兩光秀」。（記者陳文嬋攝）

2018-10-04 23:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄左營萬年季明登場，民政局今年打造420公分飛天鋼鐵火獅，創下萬年季史上最高，更首度串連蓮池潭3大特色景點，打造銀河步道、仙境「兩光」秀，民眾彷彿漫步銀河，欣賞光與水共舞，還能攻炮城、跳「台客舞」，迓火獅祈福保平安。

民政局表示，萬年季今年為期8天，串聯左營蓮池潭3大國際景點龍虎塔、春秋閣、北極亭玄天上帝，打造3大特色展區，尤以長12公尺「蓮潭漫天銀河步道」最受矚目，燈光點綴春秋閣與五里亭之間長橋，民眾彷彿漫步銀河欣賞美景。

值得一提的是，橋邊兩側湖面設有荷葉田裝置藝術，主辦單位各以3600片光碟及燈泡，點綴裝飾成大王荷葉，最大片達8公尺，屹立其中閃閃發亮，呈現潭面波光粼洵意象。

今年首度突破傳統形式，以龍虎塔與蓮池潭為景，上演千變萬化的光影秀，結合高科技的光雕秀，號稱現代炫麗的「兩光秀」；北極亭玄天上帝景點主打「萬年愛幸福燈區」，展示萬年季火獅等，讓民眾了解火獅駐駕庇佑四方由來。

重頭戲由代市長許立明為火獅點睛開光，迓火獅祈福巡禮掀起活動高潮；國慶日當天首推「萬年盃歌唱大賽」，全國好手齊聚高雄尬歌，力拚第一名獎金1萬5千元，紙風車劇團也將於當晚在大義國中演出。

今年更首創「萬年季AR煙火」虛擬實境，民眾手機下載APP後，可於龍虎塔等景點400公尺，觀看虛擬煙火演出，還能獲得驚喜折價券，民眾到火獅駐駕廟宇擲筊連3聖杯，或體驗攻下炮城，均可獲得萬年季限量紀念T恤。

今年打造420公分飛天鋼鐵火獅，創下萬年季史上最高紀錄。（記者陳文嬋翻攝）

銀河步道湖畔大王荷葉藝術裝置閃閃發光，最大片有八米大，各以三千六百片光碟及燈泡點綴而成。（記者陳文嬋翻攝）

高雄左營萬年季今年首度突破傳統形式，以龍虎塔與蓮池潭為景，上演千變萬化的光影秀，與高科技的光雕秀，號稱現代炫麗的「兩光秀」。（記者陳文嬋攝）