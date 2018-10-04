民代出面 金湖國中游泳池止漏有望

金門縣副議長謝東龍（左三）等與縣府教育處長李文良（右二），金湖國中校長謝志偉（右一），期盼儘快完成游泳池改善，減少水資源的浪費。（圖由陳向鑫提供）

2018-10-04 22:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖國中游泳池啟用不到8年陸續傳出池底漏水、主體建築防水不佳及更衣室排水不良的問題，校方多次爭取改善未果，經民眾向民代陳情，縣府教育處今天表示，將由校方提交改善計畫，縣府全力協助。

湖中游泳池原由教育部補助800萬元、金門縣政府自籌690萬元，2010年底完工啟用；縣府教育處當時表示，將爭取經費，朝室內溫水游泳池努力。

金湖鎮民代表陳向鑫說，8年來，游泳池不僅未能升級，還疑因施工品質不佳，出現漏水等諸多的問題；實非全縣第2大鎮唯一國中該有的教學環境。

陳向鑫與縣議會副議長謝東龍、議員張雲德，3日邀集縣府教育處長李文良前往湖中，聽取校長謝志偉簡報後，初步達成由校方提交改善計畫，教育處編列預算招標的共識。

謝志偉說，改善方案一是施作鋼構建築、加蓋，內部再進行抓漏與排水改善；方案二是拆除鄰近廚房並現地擴建。

由於施工天數至少需270個工作天，謝東龍等期盼同在金湖鎮的農工職校能提供校內游泳池，扮演替代場地角色，而不再是「要縣府經費、不配合做事」。

金門農工校長劉湘金表示，並非不配合，校方過去多次有意開放游泳池，卻碰到「找不到救生員」的困擾。

李文良說，縣府會協調縣立游泳池，針對特別的時段，研議尋找適當人力，讓高職游泳池發揮暫時替代的角色。