長榮航空首架波音787-9夢幻客機下午抵台

長榮787-9夢幻客機商務艙座是由德國BMW集團子公司設計，全機窗戶也是電子控制，用按鈕就可以調整進光明亮度，可說是新世代機種。（記者姚介修攝）

2018-10-04 22:25

〔記者姚介修／桃園機場報導〕長榮航空首架波音787-9夢幻客機今天下午抵台，長榮航空公司董事長林寶水表示，長榮波音787-9是精品中的精品，他也強調，新機的加入並不是取代原有的飛機，而是擴展長榮的能量與服務的品質。

長榮波音波音787-9夢幻客機今天下午2點抵台，董事長林寶水親自率領公司團隊迎新隨機回台，桃園國際機場為歡迎國籍航空第一架波音7878-9客機，特別在機坪準備灑水洗塵儀式。

董事長林寶水表示，搭乘新機的感覺只覺得真的是精品中的精品，這型飛機真是精品，內裝、外表、設備上都達到長榮的要求；21日將會正式對外發表時，再邀請外界一起近距離感受新機的美好，他除了感謝公司上下的努力外，也強調未來將提供旅客更優質的服務。

新機抵達後，長榮航空各單位都歡喜迎接大家庭的新成員，員工還製作各種口號標語的迎新牌，林寶水在候機室和所有接機團隊及機場員工合影留念，他指出，長榮會陸續引進相關各種機型，滿足不同航班旅客的需求，而新機的加入並不是取代原有的飛機，而是擴展長榮的能量與服務的品質，林寶水也隨即並帶領長榮航空高階主管人員進行新機巡禮感受787-9的魅力。

長榮航空表示，波音787-9夢幻客機特色，包括採取複合材料，讓機身不易發生疲勞與腐蝕現象，大幅降低維修成本，同時具備節能減碳、降低噪音、提升飛行穩定性等特點，商務艙座椅也是由BMW設計，讓夢幻機種的內裝加分。

長榮指出，對於乘客而言，787-9採取舒適客艙設計，擁有目前世界最大面積的客艙窗戶，再搭配電子變色玻璃，讓旅客在強烈的陽光下也可以對機外的視野一覽無遺，飛機客艙內空氣更清新、機艙更保濕 、長途飛行也不會有乾燥的感覺，機內也有的更大客艙行李空間、降低在乘客在密閉空間內的壓迫感等特點，打造更優質的旅客乘坐空間，創造更舒適的飛航體驗，可提供皇璽桂冠艙26個、經濟艙 278個，共304個座位。

相關影音