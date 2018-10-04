男自稱「壬子大師」可隔空治經痛 還說地球內都可以

2018-10-04 22:08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有網友在臉書不公開社團「爆料公社」發文並貼出多張截圖表示，桃園市許姓男子在臉書自稱「壬子大師」，聲稱可隔空透過視訊或看照片方式即可治療經痛，費用1萬6000元，甚至還能幫忙生前壽終來世旅程規劃，引起網友質疑「騙很大」、笑稱「大師是導遊」？對此，許姓男子接受訪問不以為意的表示，接受網友質疑，還說：「網友會質疑很正常，不質疑才不正常」！

網友發文表示，「獨門轉世投胎旅程規劃！！知道有錢人跟你的差別了嗎？就是上輩子有規劃啊！」、「小弟這輩子不指望，有幸成為大書的臉友，相信下輩子已不愁吃穿，信對上師讓你下輩子榮華富貴」、「這年頭大家都要搞點噱頭，不過治療經痛與來世旅途還是頭一回看到」，引發不少網友議論。

有網友表示，「騙很大、騙3歲小孩喔？」，也有人戲稱「現在只要光頭，留個鬍子，穿個中山裝，會唬爛就能變大師了」，甚至有網友直言「想打炮就講」。

對此，許姓男子表示，面對網友質疑概括承受，認為因為自己推出的是「獨門療法」，「網友沒聽過，質疑是正常的，不質疑才不正常」還反問記者「難道對你不了解的人，都要一一去向他解釋嗎」？表示自己毫不在意網友質疑。

許男一本正經的說，自己是透過「意念」幫民眾解決疑難雜症，如果有民眾遇上經痛、惡靈纏身等困難，只要傳當下自己上半身的照片或透過視訊，經過他判斷可以處理，不到5分鐘就可以立即解決，強調「只要在地球之內，任何地方都可以接受隔空治療」。