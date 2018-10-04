「草鞋墩夜市」上網招商 民眾盼特色攤販進駐

草鞋墩夜市今年攤商減少而祭出招商優惠策略。（記者陳鳳麗攝）

2018-10-04 21:23

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕與去年底停業的「寶島時代村」屬關係企業、由小潘潘丈夫江欽良創立的「草鞋墩人文觀光夜市」，也跟其他夜市一樣面臨經濟景氣不佳的衝擊，攤商在賺不到錢的情況紛出走，夜市員工在地方臉書社團招商，祭出試做1個月免租金的優惠，很多民眾感嘆「當年的萬頭鑽動不再」，希望這次能找到有特色的攤商進駐，重現昔日榮景。

創立14年半的「草鞋墩人文觀光夜市」，因佔地寬廣，極盛時期有500攤商進駐，號稱全國最大夜市，每週五、六、日，該夜市萬頭鑽動，夜市外道路停車困難，而江欽良後來也被稱「夜市大亨」。

草鞋墩夜市在6年多前，因江欽良興建並經營「寶島時代村」而面積大幅縮減，攤位數因而腰斬，去年底「寶島時代村」停業，夜市雖繼續營業，但人潮已無法與往昔相比。

「草鞋墩人文觀光夜市開放招商」，今天有該夜市員工在有近6萬會員的地方臉書社團「草屯人」PO文招商，並祭出優惠措施，只要是該夜裡沒有的攤商，可免費試做1個月，但要繳清潔費和電費，比較特別的是未來還可「臨租」，即只做1天的，週五到週日各為1格400、600、300元。

網友們看到該招商文，有人留言期待能有「福建炒麵」進駐，有人則問「可以賣泰國蝦嗎？」，有不少草屯民眾得知後，也都希望夜市能再恢復以前的榮景，這樣可以帶動周邊商圈商機，重溫昔日「週末一定要逛夜市」的快樂生活。