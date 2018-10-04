平安鹽祭又來了！2.3萬個鹽福袋大放送 2種版本Q到嫑嫑

雲嘉南濱海國家風景區管理處展示2018平安鹽祭官方版鹽福袋，以Q版「三王」吳府千歲主題。（記者楊金城攝）

2018-10-04 21:28

〔記者楊金城／台南報導〕2018鯤鯓王平安鹽祭鹽福袋出爐了，有雲嘉南濱海國家風景區管理處官方版和南鯤鯓代天府版的兩款鹽福袋，今年首度以「三王」吳府千歲為主題，背面則是慶祝井仔腳鹽田200週年圖案，10月27、28日總計將送出2萬3000個，南鯤鯓廟另也製作了井仔腳200年紀念版鹽福袋。

平安鹽祭今年是第15年舉辦，每年官方版、南鯤鯓版鹽福袋的王爺造型和圖案都不一樣，內有平安符、海鹽，經過五府千歲加持、大法師祈福，可保平安，許多遊客和信眾競相索取收藏。

2018平安鹽祭剛好碰上北門井仔腳瓦盤鹽田200週年，以「鹽業兩百，祈福三曲」為主軸，10月14日舉辦請鹽健走活動，平安鹽祭則於10月27、28日在南鯤鯓廟開幕。

14日請鹽健走祈福活動，從井仔腳鹽田走到南鯤鯓廟，全程7公里，7日前向雲管處網路報名，報名費499元，送官方版鹽福袋以及南鯤鯓版井仔腳紀念版鹽福袋、紀念衣、牛仔帽、紀念方巾、鑰匙圈。

雲管處遊憩課長賴怡蓉說，平安鹽祭兩天將計送出1萬3000個雲嘉南版鹽福袋，只要現場秀出官方臉書打卡，每人免費獲贈2個。

南鯤鯓廟公關組長陳思妤說，鹽祭兩天舉辦免費博杯活動，只要一個聖筊就能獲贈1個南鯤鯓版鹽福袋，總計要送出1萬個。

雲嘉南官方版和南鯤鯓版鹽福袋今年以Q版吳府千歲為構圖，前二年主題是「大王」李府千歲、「二王」池府千歲，更早版本則是「王爺」造型，背面有黑面琵鷺、水晶教堂、虱目魚、黑腹燕鷗、鹽田等北門特色不同主題圖案。