偷吃便當外送員找到了！老闆娘代道歉：她經濟困難

高雄市有網友爆料，有便當外送員在中午外送便當途中，竟躲起來偷吃顧客訂的便當，再若無其事把便當放回去，繼續外送。（圖擷取自爆料公社）

2018-10-04 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一名網友爆料指出，有名外送員在外送便當途中，竟躲起來偷吃顧客的便當，再若無其事的將便當放回去，繼續外送。而今（4）日下午該家便當店的老闆娘終於出面回應，坦承店內女員工的確偷吃便當，表示女員工有經濟困難才會做出此事，會加強訓練，同時也代替女員工向外界道歉。

有網友在「爆料公社」PO出高雄市大寮區大發工業區某條巷子的監視器畫面，從畫面中可見，一名外送員將機車停到巷子中，拿出客人的便當就開始偷吃，每一個都偷吃幾口，然後再把便當重新蓋好。爆料的原PO對此憤怒表示，「9/18就被拍到一次，今天看到監視器發現又這樣做！都是發生在中午，同一個人！」

綜合媒體報導，警方今日中午循機車車號查訪到一名便當店老闆娘，在老闆娘詢問下，才知道店內有一名30多歲的女員工坦承偷吃便當，並發現該名女員工家中經濟有困難，才做出這樣的事情。

老闆娘在下午也發出聲明表示，這名外送女員工家庭狀況不佳，一個人撫養小孩長大，才會做出如此不良的行為，表示考量到女員工的經濟狀況，不會將她辭退，也代替女員工向外界道歉。同時表示會做好教育訓練，不再讓這種事情發生，希望大家給她一個機會。

前情提要

每個都不放過！外送員偷吃客人便當 蓋好繼續送