「簡單越不簡單」糖心蛋拉麵創始者來台傳授心法

日本名廚千葉憲二示範料理雕魚生魚片。（記者許倬勛攝）

2018-10-04 22:17

［記者許倬勛／桃園報導］日本名廚千葉憲二應桃園市萬能科大邀請來台，今下午在餐飲系學生前展現精湛廚藝，並傳授獨門料理心法，提醒學子「理解、尊重食材」，找尋最適宜的料理方式。

千葉憲二是日本糖心蛋拉麵發明創始者，大半輩子都在專研日本料理，他的店榮獲2018年法國「La Liste」全球前1000家最佳餐廳；40歲時投入拉麵界，於短短時間內榮獲拉麵協會理事長之殊榮（已卸任）。現於日本銀座餐廳（まかないきいち GINZA（makanai kiichi））更是當地超人氣預約名店，讓不少饕客甘願排隊等候，也要一嚐高級日料的豐盛饗宴。

他親自示範運用鯛魚變化出生魚片、熬湯、拉麵三種料理，將魚的各部位食材發揮淋漓盡致，尤其善用鯛魚部位特質，僅以清水及鹽分的掌控，追求提引出極致原味，「簡單，越不簡單」。千葉憲二說，作為廚師最難的就是理解食材。

千葉憲二也為將啟程前往日本實習的萬能科大餐飲系三年級學生們加冠，戴上廚師帽，授冠廚師帽儀式不單只是專業技術傳承，還蘊含廚師職人精神的樹立與追求。

「東京必吃天丼」創始人金子真也受邀獻花，表達對千葉憲二職人精神的推崇及敬意。