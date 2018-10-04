誰匯錯款？他帳戶多出6.2萬找不到人 怕被凍結報警求助

劉姓網友的帳戶在9月27日莫名多出6萬2千元。（圖擷取自爆料公社）

2018-10-04 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕誰匯款的？一名劉姓網友表示9月27日他的帳戶莫名多了6萬2千元，但卻找不到是誰匯的，只知道對方應該叫做「李維禎」，擔心匯錯錢失主很著急，也害怕自己的帳戶是被有心人士詐騙洗錢，因而PO網求助並報案。

劉姓網友今（4日）下午在爆料公社PO文，希望找到一位叫「李維禎」的人，因為對方27日在台北的一間中國信託，莫名匯了6萬2到他的戶頭，且由於對方是臨櫃用「無摺存款」的方式存入，因此銀行完全無法聯繫上對方，也就無從退款，唯一得知的是備註欄上寫的「李維禎」，應該就是對方的名字。

劉姓網友表示，他很擔心失主為了這筆錢著急，也害怕他的帳戶被有心人士拿來詐騙或洗錢，最後帳戶會被凍結，因此目前已到警局備案，而根據銀行所調出的監視器畫面，「李維禎」似乎是一位中年婦人，希望對方能盡快出面認領這筆錢。

網友們得知後也紛紛留言，「推版主好心人」、「希望失主快點出面認領」、「我也遇過，跑半年法庭才解開帳戶」，也有熱心地網友幫忙，留言「已有一個同名同姓的李維禎澄清不是他存的了」、「我妹叫李維禎，我來問問她」。

據《ET東森新聞雲》報導，金管會表示，基本上超過3萬元以上的匯款，銀行都必須請對方留下姓名和聯絡方式，如果銀行當時未確實依照流程辦理，恐怕會被視為違規。另金管會也提醒民眾，如果帳戶多出意外之財卻不理會或不還款，匯款人可依民法「不當得利」要求返還。