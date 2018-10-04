選前大放送！北市府：33處捷運站周邊容積放寬 最高30％

2018-10-04 19:36

〔記者鍾泓良／台北報導〕遇上選舉年，台北市政府陸續拋出公劃都更地區、南港產業生活特定專用區等利多，台北市副市長林欽榮今天在「大眾運輸導向都市發展（TOD）戰略論壇」再拋政策牛肉，宣布年底前將發布推動TOD計畫第一階段的33場站，包括南港、台北車站、忠孝復興、士林等被劃入，合計計畫街廓面積約451.40公頃，最高可享有30％TOD容積獎勵；TOD、都更、容積移轉等增額容積都是可以自由搭配，但總容積不得超過法定容積2倍。

林欽榮說，未來若環狀線完成後將會有117站，19處交會場站及7處樞紐轉運站，台北開發空間有限，但可善用捷運站，賦予捷運周邊開發案更多的容積，因此引用「台北市土管自治條例」第80之4條，規定大眾運輸系統車站半徑500公尺內，容積率可提高，弭補政府公共性不足。

林欽榮宣布，今年底將選定南港、台北車站、忠孝復興等33個場站推動TOD；他說明，場站將分為第一級及第二級，再分類為捷運站出入口150公尺內的「核心區」及300公尺內的「一般區」，賦予10至30％的TOD容獎，若以第3種商業區560％容積率計算，那至少可以多5％到168％的容積。

但林欽榮補充，雖然捷運周邊開發案，可享有都更、容積移轉、TOD等增額容積，但仍受到總額容積不得超過法定容積2倍限制；此外，TOD容獎中的50％須回饋給市府，作為補足地區缺乏的公共設施，例如區民活動中心、托嬰、托老及公宅等。

林欽榮受訪時說，第一階段先公布33個場站，內政部未來核定捷運東環段後，也會再增加，預估將會推出40個場站。至於能否在年底前完成都市計畫劃定，他說，年底是市府目標，市府就是步步前進。而是否擔心部分民眾沒有被劃入TOD區域而反彈？他說，「有來反彈更好！不然我們劃別人都不覺得重要，那表示沒有用。」

至於被認為是選前端牛肉，林欽榮說，市府規劃TOD計畫長達1年，更是過去「土管自治條例」所明訂，並非選前才突然跑出來，「如果是屬於突然臨時想的，那就是牛肉，那不好！」