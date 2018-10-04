南市28學童山野教育 海拔2845公尺架相機觀察生態

土庫、鯤鯓國小兩校共35位師生前往塔塔加進行山野教育，學童學習架設紅外線自動相機，在海拔2845公尺高山日夜觀察生態，體驗台灣山林之美，一點也不喊累。（土庫國小提供）

2018-10-04 19:28

〔記者王涵平／台南報導〕南市土庫、鯤鯓國小2校共35位師生前往塔塔加進行山野教育，學童學習架設紅外線自動相機，在海拔2845公尺高山日夜觀察生態，體驗台灣山林之美，一點也不喊累。

土庫國小教導主任蕭鈞彥表示，學校致力發展特色生態戶外教育課程，以四季高峰：定向越野、自行車走讀、水域活動與山野教育為發展主軸，與樹人、鯤鯓、重溪等國小策略聯盟，共同研討設計教學活動，辦理課程大會師與分享交流，創造小校課程發展互利共贏局面。

此次山野教育課程先由土庫、樹人、鯤鯓、重溪等4校校長，與雲林縣樟湖國中小校長陳清圳一起前往塔塔加探勘，進行課程學習範圍界定。

土庫國小、鯤鯓國小行政團隊合作，參加玉山科研基地研習，共同設計產出創意教學課程。教案榮獲教育部補助活動經費，南市慈揚社會福利基金會補助購置紅外線自動相機與相關器材。

3天2夜的山野教育課程，由土庫和鯤鯓國小2校進行山野教育課程，2校共28名學生、7位帶隊老師。學童從前期生態課程開始認識高山動植物生態，實際在麟趾山、鹿林山步道進行觀察，藉由在山林原野中尋找動物足跡並比對圖鑑、發現獸徑、研究排遺形狀大小及新鮮度，認識山野間豐富生態系，同時操作架設紅外線自動相機，進行夜間觀察紀錄活動，驗證動物足跡與自然活動的關係。

蕭鈞彥表示，能否讓紅外線自動相機拍到平常避人遠遠的動物蹤跡，考驗小朋友對於課程學習的應用能力。

28位學童透過小組合作討論生態課，實際動手學習操作，分工完成挑戰，對於自然保育議題有深切的體驗，發現大自然中處處是學問，也需時時愛護，成為培養環境永續的小種籽。

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