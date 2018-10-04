逐年下降 台中PM2.5與紫爆天數雙創8年新低

台中市進入秋冬空污季，環保局指今年9月份空氣品質月比去年同期好。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-10-04 20:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保署空品監測站數據顯示，台中市8年來每年1至9月PM2.5平均值逐年下降，從每立方公尺35.9微克，降至今年19微克；台中市環保局今天強調，相較去年同期20.5微克更進步，紫爆日數延用PM2.5嚴格舊標準計算，今年前9個月累計僅12天，較去年同期減少6天，雙雙創下近8年新低紀錄。

9月至12月為空污季，環保局長白智榮表示，今年9月空氣品質月均值17.4微克，較去年同期21.4微克改善，但秋冬受境內外汙染物、東北季風、中央山脈背風面等因素影響，未來仍可能發生空品不良情況，環保局會密切掌握，若環保署在台中市5個監測站中任一站有任一指標汙染物達橘色等級以上，就啟動防制措施。

環保署空品監測站數據顯示，從2011年1至9月PM2.5平均值為35.9微克，逐年下降趨勢為28.9、28.6、25.7、 22.2、21.4、20.5，至今年19.0，8年來共減少16.9微克。

白智榮指空污改善原因是市府同步管制固定、移動、逸散等三大汙染源，固定汙染源方面，首先是生煤管制自治條例，刪減台中火力發電廠五百萬噸生煤許可量，也促使中火調整生煤用量，並持續推動企業燃油鍋爐汰換為天然氣，減少PM2.5和硫氧化物排放。

在移動汙染源，市府補助汰換老舊二行程機車及柴油車，減少通勤及運輸過程中所產生的近距離排放汙染；逸散汙染則跨局處力推環保祭祀，並加強輔導餐飲油煙及營建工地汙染改善，感謝有越來越多人響應空汙減量運動，自主進行汙染改善工程、一爐一香、道路洗掃認養、空品淨化區認養。

白智榮說，在空品不良時會施實防制措施，高污染工廠需依照規定自主降載或減排，像中火、中龍鋼鐵、正隆紙廠等大型固定汙染源，協調配合降載減少排放，另外針對高汙染汽機車排放管制、裸露地查核、營建工地、餐飲業油煙、道路洗掃及河川揚塵等查核。

環保署空品監測站數據顯示，台中市8年來每年1至9月PM2.5平均值逐年下降，從35.9每微克立方公方，降至今年19微克。（記者蔡淑媛翻攝）