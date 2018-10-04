全台首座「纖維工藝」主題博物館 17日開幕

大里兒藝館變身為「台中市纖維工藝博物館」即將於17日開幕，館內規劃「纖維綻」等特展。（記者陳建志攝）

2018-10-04 19:19

〔記者陳建志／台中報導〕原大里兒藝館因經營不善成為蚊子館，中市府規劃轉型為「台中市纖維工藝博物館」，經立委何欣純協助向文化部爭取補助，歷經約1年整修，即將在本月17日重新開幕，何欣純今天邀請文化部次長李連權和市府文化局到場做最後會勘，強調新館開幕除安排多檔特展，並有餐廳、商鋪及工坊進駐，邀請大家開幕後進場體驗。

立委何欣純表示，大里兒藝館長年經營不善，在原營運廠商解約後成為蚊子館，市長林佳龍上任後為解決閒置問題，決定轉型為「台中市纖維工藝博物館」，不但是台中第1座市立博物館，也是全國唯一以「纖維工藝」為主題的博物館。

在林佳龍市長和立委何欣純向中央爭取下，文化部去年8月核定補助9000萬經費，加上市府自籌經費，第1期斥資約4500萬，歷經1年整修，完成1樓和2樓的場館設施改造，即將在本月17日正式開幕。

立委何欣純今天邀請文化部次長李連權、市府文化局副局長黃名亨等人到場瞭解場館改造，以及佈展狀況，何欣純對於場館結合科技，並安排互動設施相當吸引人，肯定文化局同仁的用心，稱讚正式開幕時一定能吸引民眾進館。

文化部次長李連權則說，今年12月初在台北舉辦的台北時尚週，邀請60位知名設計師，展示120套衣服，剛好跟纖維工藝博物館的場館特色相符，在北部展覽結束後將協助促成到纖維工藝博物館展出，也期許博物館未來能加入時尚設計與文化科技的元素。

文化局副局長黃名亨表示，10月17日開幕後，1樓將安排「織竹·知竹」特展，展示當代時尚竹器與竹藝創作展，2樓則有「纖維綻」花之饗宴特展，以及原住民織品展，另外還安排「MOFIA的奇幻旅程」實境遊戲，設計「編、染、結、織、繡」五道關卡，讓親子共同闖關，未來2期工程還會規劃沙坑等適合兒童的設施，歡迎親子進館認識纖維工藝之美。

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