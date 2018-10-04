醫病》頭皮紅腫皮屑多 竟然是罹患乾癬

2018-10-04 18:49

〔記者林惠琴／台北報導〕現年35歲的潘小姐，8年前確診罹患乾癬，病況時好時壞，每次發作時，頭皮總是又紅又腫、嚴重掉屑，甚至會掉髮，後來髮廊只敢1年去1次，就擔心被用異樣眼光看待。醫師指出，近8成乾癬病灶出現頭皮，但症狀容易與脂漏性皮膚炎混淆，導致延誤就醫，進而引發落髮危機。

台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，乾癬是一種慢性皮膚發炎與角化性疾病，會在頭皮、臉部、軀體與四肢反覆長出隆起的紅色脫屑斑塊，國內平均發病為33.8歲，粗估每1萬人有2人罹病，每3名患者中就有1名是患病部位占體表面積大於1成的中重度乾癬。

黃毓惠指出，國外曾有研究發現，近8成乾癬患者的病灶部位在頭皮，會出現紅腫與大量皮屑的情形，但因症狀與脂漏性皮膚炎雷同，臨床經常有病人誤認而導致延遲就醫，置身於掉髮危機中。

黃毓惠也提及，相較於其他患部，頭皮乾癬淺顯可見，無法用衣物遮掩，嚴重地影響外觀，輕度、中度為患部範圍占頭皮一半以下，會有發紅、脫屑、增厚、搔癢等症狀，重度範圍則是占頭皮一半以上，除了原有症狀嚴重化外，並伴隨病灶會發生在髮際線或前額，造成多數患者足不出戶，更別說是上髮廊。

患者潘小姐就提及，以前經常去髮廊洗頭，但確診乾癬後，平均1年只到髮廊1次，且當別人問起頭皮異狀時，會解釋是過敏，省去被誤解的困擾。

台大醫院皮膚部主治醫師蔡呈芳補充，雖然頭皮乾癬受到頭髮阻隔，擦藥或照光改善效果可能相對較有限，但病人仍可與醫師討論其他治療方式，經由早期、持續治療，以獲得更好的生活品質。

台灣乾癬協會理事長柯怡謀強調，乾癬不會傳染，但症狀為患者的生活增添許多困擾，需要社會大眾多多包涵與理解。