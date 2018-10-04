志工陪伴關懷 助思覺失調患者走出家門

2018-10-04 21:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕「好花不常在，好景不常來…何日君再來？」患有思覺失調症40年的阿珍，獨居在板橋435藝文園區附近一間破舊房屋，不時哼著已故藝人鄧麗君的歌曲。原本排斥與人群互動的阿珍，在社工悉心關懷下，逐漸敞開心房、走出家門，社工協助整理居家環境，讓阿珍感受到溫暖。

阿珍27歲時罹患思覺失調症，有失眠、幻聽、焦慮等症狀，她害怕與社會接觸，不敢走出家門，後來嫁給比他年長近30歲的退伍榮民，2人育有1男1女。現住處是丈夫與朋友一磚一瓦砌起來的，未取得建照，只有臨時門牌，丈夫往生後，留下阿珍與小兒子居住，兒子目前在醫院接受治療，女兒嫁到桃園，住家因年久失修，牆壁斑剝脫落、佈滿霉味，雜物隨意堆置。

新北市社會局2014年12月接獲陳情，透過新北市樂智身心障礙者家庭資源中心協助，社工訪視關懷，並結合志工許玉如等人到宅服務，每月固定到阿珍家中陪她玩桌遊、唱懷舊歌曲，還媒合髮型設計師到家中義剪，志工陪伴阿珍出門購物，是她生活中最快樂的時光。

社會局身心障礙福利科社工督導晏安平表示，阿珍每月領有中低收老人生活補助7463元，因住家年久失修，燈光昏暗、地面凹凸不平、馬桶損壞，牆面潮濕出現壁癌，寢具、家具孳生霉菌，中心2016年9月媒合衡山基金會志工到宅協助粉刷牆壁，修理電燈、馬桶等，並募集2手家具，讓阿珍有了煥然一新的住家。

社會局今天上午攜帶乾麵、米、油、醬油、罐頭等民生物資探視阿珍，關心阿珍的生活情形，並交代阿珍要遵照醫囑定時服藥。阿珍說，她都有按時服藥，且女兒每周至少會來探視1次，幫她買菜，她最期待志工到訪，可以帶她外出走走、上街購物。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，市府委託第一社福、廣青文教、伊甸社福、愛福家協會、陽光社福和康復之友協會等成立6處身心障礙者家庭資源中心，提供個案管理、生涯轉銜、生活重建、心理重建、關懷訪視等服務，至今服務2萬7222人。