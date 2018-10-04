華文朗讀節跨越高屏溪 「台灣歐吉桑」吳念真讀詩獻唱

吳念真唱《父親的散文詩》為華文朗讀節開幕。（記者邱芷柔攝）

2018-10-04 19:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「華文朗讀節」首度跨越高屏溪，今天在屏東青創聚落開幕，由導演吳念真、設計師方序中以「從創作出發，談回鄉與記憶」為題，與大家分享對家鄉的生活記憶與創作，吳念真一開場就朗讀並獻唱了中國歌手李健重新編寫的《父親寫的散文詩》，全場感染了台灣歐吉桑的溫暖，觀眾掌聲不斷。

吳念真說，《父親寫的散文詩》歌詞詮釋了父親與子女間的愛，讓他很感動，所以特別在華文朗讀節上跟大家分享。吳念真也分享了自己的創作歷程，他說，｢最珍貴的是人與人之間情感的連結」，無論是展現原鄉追尋的電影《多桑》，講述市井生活的舞台劇《人間條件》，或是《這些人，那些事》的書，都是對鄉土關懷與對傳統的舊念。

出生東港共和新村的設計師方序中，則分享《唐吉軻德》的一段詩，他說，從小在眷村長大，父母親都在台北，來自隔代教養家庭的他，外公是飛行員、外婆是英文老師，小時候最喜歡聽外公講故事，記憶是從日常生活點滴累積而來，｢每個人的心裡都有一段美好年代」，眷村生活的美好記憶是他創作的動能與養分。

屏東縣政府文化處說，今年縣府和台灣文創發展基金會合作，首度舉辦華文朗讀節，在青創聚落、屏東美術館、孫立人將軍行館、獨立書屋及校園規劃超過40場朗讀活動，來自戲劇、設計、音樂、文學、舞蹈等各領域大師現場分享，10月4至7日朗讀節主場，5日晚上青創聚落｢音樂之夜」，將邀請林生祥、鄭宜農、黃宇韶三個不同世代的創作型歌手演出，還有電視製作人王偉忠、舞蹈家許芳宜、音樂創作者黃瑋傑、詩人李敏勇、許悔之、作家陳耀昌、楊富閔、謝旺霖、林黛嫚等接力朗讀。

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