把直升機當小黃 葉姓山友恐拿退休金繳238萬罰款

葉姓山友家未有人回應罰款一事。（記者陳冠備攝）

2018-10-04 18:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化葉姓山友上個月獨攀中央山脈南三段，期間兩度透過妻子申請直升機救援，卻放救難人員鴿子受困山上，引發爭議。南投縣消防局收到空勤總隊求償金額回文，連同罰款共計238萬7055元。對於賠償創高價，記者今日前往葉姓山友住家按鈴都沒獲回應，家人僅透過簡訊表示：不再做任何回應。

51歲的葉姓山友原是台電員工，事件發生後已向台電辦理退休，估算台電給予的退休金約300萬元，甚至不到，而這次為救他，直升機救援5趟，空勤總隊採小時當計算基準，每小時19萬4727元，合計11小時又25分鐘，費用為222萬3133元。

另外救援出動12名警消及1名義消的超勤及執勤物資費用，合計8萬3922元，南投縣消防局依照「南投縣登山活動管理自治條例」舉發罰款8萬元，包括未依登山計畫從事登山活動罰3萬元、未具備初級緊急救護能力罰5萬元，合計238萬7055元，因此退休金可能都要拿去繳罰款！

對此金額，葉姓山友未接電話，記者今日前往葉姓山友家按門鈴多次，也都無人回應，現場發現葉家水、電錶都有在運轉，應未搬離，附近鄰居則不願表示意見，下午葉姓山友家人透過簡訊表示：不再做任何回應。