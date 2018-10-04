國教署助學校建食育教室 粗估百校需1億元

灃食公益飲食文化教育基金會找設計師謝榮雅設計可攜式分隔餐盤，避免學童的營養午餐通通混在一起，影響食物風味。（記者吳柏軒攝）

2018-10-04 17:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部國教署指導公益基金會，擬推動食育教育，研究健康食譜，找料理金牌主廚提升校園廚工廚藝，設計充滿美感的餐具，也將打造食育教室，讓學童邊吃營養午餐邊體驗飲食文化等，更預計推「3年百校」計畫，要在110年全台百座校園建構健康飲食場域，粗估預算需1億元。

上述構想由灃食公益飲食文化教育基金會提出，該基金會副執行長林芳燕表示，日本學童在學校吃營養午餐，老師同時宣導飲食教育，為了也讓台灣學童從一週5餐的營養午餐中改變，推動「營養5餐」計畫，未來更擬在3年內，推廣到全國100所學校。

前國教署長、12年國教課綱推動辦公室執行秘書邱乾國說，政府推動營養午餐，每年補助弱勢投入20幾億元，希望從產地到餐桌，更發覺民間團體比政府更有設計、美感與創意，因此鼓勵並指導。

邱乾國表示，3年百校的規劃，細節尚待研議，但希望仍引入民間能量，再由政府補助，幫學校建構完整的食育教育場域，預算需1億元，採競爭型計畫，由「有心」的學校來申請，並讓所有縣市都有食育教育學校，盼藉此達到示範效用；另外也與其他基金會合作，如全教總雜糧食堂，或永齡基金會也擬協助廚房設備改善等。

林芳燕說，基金會規劃5道「料理」，首先製造一整套的主題性飲食教材，免費提供學校使用，其中包含教案、影片等，如小一小二教用餐禮儀、筷子用法，小三小四教食材辨識，小五小六教食品添加物、產銷供應鏈等，建構完整飲食知識，可影響其一輩子。

其他「料理」還有，請設計師打造具美感的餐盤，找料理金牌廚師以新技術出版校餐食譜，設計校園食育教室，舉辦校園烹飪大賽等創意活動等，林芳燕說，上述計畫目前已和新北市青潭國小、育德國小合作，將首先示範，若可行也會提報給教育部國教署，未來在3年內，推廣到全國100所校園。