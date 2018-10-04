幸運兒是你？繳電費629元 爽中發票千萬大獎

2018-10-04 17:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中有戶用電戶繳交629元電費，發票中了7、8月份千萬大獎！

台電說，只要沒拆表前的電費都可以「網路輕鬆繳」，再經由「自動發票對獎」減少保存繳費憑證的麻煩，若有中獎，台電也會以信件通知領獎，等於在家繳費就可等候財神降臨。

台電台中區營業處業務副處長岳小娟說， 台電已提供多元繳電費管道，除了線上信用卡繳費，今年7月起也能使用行動支付，包括歐付寶、Pi拍錢包、街口支付、LINE Pay、掌櫃、行動比爾、橘子支及Come2Pay等8項，只要掃一下帳單上的QR Code，隨時隨地可繳費，還可自動發票對獎，也可透過行動支付App綁定家中電號，即時查詢未繳電費，每期電費也會自動推播、通知提醒。

但未利用行動支付繳交電費的民眾，繳付電費後務必將繳費憑證（收據）保存好，中獎後才能憑繳費憑證領獎。

另外，「台電e櫃檯」App在今年8月7日開放「搬家結算電費」功能，讓民眾搬家繳電費更方便，同時掌握用電資訊，岳小娟說，以往中途結清電費，需到台電營業據點臨櫃申辦，現在開放台電e櫃檯App線上結算，一般住家與小商家有房屋買賣、租賃等情形，需提早抄表結算，可用App申請，輸入電表指數計算電費，即可線上繳費或攜條碼到超商繳費。

對於首次抄表用戶，台電也提供抄表教學圖示，用戶也可選擇拍攝電表照片上傳App，由台電人員遠端判讀計算，再透過App推播通知用戶繳費。另外，民眾若對使用行動支付繳納電費有疑問者，詳情可上台電公司網站「線上繳費─行動支付繳費服務」專區查詢，或撥打24小時台電客服專線1911詢問。