新竹縣百歲人瑞72人 「新豐101」騎機車趴趴走

新豐鄉101歲的鄧永興經常活動筋骨，每天還會曲蹲練腿力 ，今天一見到新竹縣長邱鏡淳（中）、議長張鎮榮（右）等人到訪，當場動作俐落的連蹲幾下，贏得在場熱烈的掌聲。 （記者廖雪茹攝）

2018-10-04 18:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕九九重陽節將至，新竹縣政府統計今年滿100歲以上的長者，共有72位，百歲婆是百歲公的一倍，共48位；最年長的是芎林鄉111歲曾彭尾妹女士，新豐鄉101歲鄧永興則還會騎摩托車代步。

新竹縣長邱鏡淳連日偕同社會處長李國祿，逐一走訪全縣百歲人瑞，致贈百歲公、百歲婆敬老禮品、敬老狀，轉發總統府贈予滿百長者敬老金箔狀及總統府衛福部金鎖片，和家人合影留念。今天探視新豐、湖口地區8位百歲人瑞。

其中，101歲的鄧永興從軍中退伍後，曾在餐廳、工地工作，獨自租住在新豐鄉，透過榮眷鄰居陳鄭君好和村長張羅，每週有3、4天中餐有愛心便當，其他時間鄧老先生也會自己簡單料理，新竹榮服處和華山基金會也都有協助照顧。

除了有些許耳背，鄧永興的眼力、腳力不錯，經常活動筋骨，每天還會曲蹲練腿力 ，今天一見到縣長、議長張鎮榮等人到訪，當場動作俐落的連蹲幾下，贏得在場熱烈的掌聲。百歲公鄧永興腰酸不方便走遠路，平時會騎摩托車代步，不過街坊憂心安全，都請他儘量不騎車。

103歲的黃金水老先生平日常吃粗食，很少吃加工食品，脾氣好，煩惱也少，記憶不錯，喜歡看客家電視台歌唱節目；從事代書工作的兒子黃煒家，暇餘常陪同父親到公園散步。

湖口鄉張戴嬌妹婆婆已屆100歲，日常家務洗衣掃地、爬樓梯曬衣服都難不倒她。100歲夏志清是勝利村長夏金裕的父親，夏伯伯打開話匣子，說起當年抗戰的種種回憶，他說，當年在金門，戰車拋錨在岸邊，恰巧發現共軍登陸，浴血奮戰，守住金門、保衛台灣。

109歲黃陳三妹是縣內第二年長的百歲人瑞，家人說，婆婆每日喜歡吃番薯養生，縣長拜會時，見婆婆眼睛依舊炯炯有神。103歲王鍚銘平時喜愛看報紙、勤練書法。

社會處說，全縣滿100歲長者共有72位，其中，百歲婆48位，百歲公24位；13鄉鎮市的百歲人瑞，以竹北市15位最多，其次是湖口鄉13位，竹東鎮有11位。

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新竹縣新豐鄉101歲的榮民伯伯鄧永興，身體硬朗，偶爾還會騎摩托車代步。（記者廖雪茹翻攝）