華航與國泰產險合作推快速理賠，還在機上可能就收到理賠金。（圖：華航提供）

2018-10-04 20:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空今宣布與國泰產險合作，本（10）月起推出班機延誤快速理賠服務，旅客搭乘華航、華信國際線航班，出發前至國泰產險網站投保旅遊險並提供搭乘資訊，若航班延誤達理賠標準（誤點4小時），無需主動申請，理賠金就會自動入帳指定帳戶。

華航持續與金融業跨界結盟，日前與渣打銀行合作推出「尊榮哩遇」服務，提供華航會員更多元累積哩程渠道；這次再與國泰產險合作，華航旅客只要於國泰產險Bobe網路投保海外旅遊險，若因航班延誤達理賠標準，國泰產險將主動與旅客確認實際搭乘情形，並自動將理賠金匯入指定帳號，簡化繁瑣冗長的申請程序。

華航表示，相較傳統理賠流程需3天至14天的作業時間，快速理賠服務在3至24小時間即可完成，旅客可能仍在飛機上或國外旅遊時，就已收到理賠金，大幅縮短理賠時間。

另外，國泰產險於10月至12月祭出抽獎活動，旅客只要於國泰產險Bobe投保海外旅遊險，搭乘華航並選擇快速理賠服務，完整填寫相關資料，每月將抽出１名幸運兒，可獲華航台北－倫敦經濟艙來回機票1張；每月還抽出50名投保旅客，獲得日本知名甜甜圈獨享餐券一張。