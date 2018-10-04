指定「雙十」當結婚生效日 新北送助孕金鏟

新北市準備了350支助孕金鏟子，要送給指定國慶日為結婚生效日的新人。（新北市民政局提供）

2018-10-04 17:33

〔記者何玉華／新北報導〕雙十國慶因為諧音「雙囍」及象徵十全十美，是近年最夯的結婚登記日之一。新北市各區戶政事務所將在當天為新人布置結婚專區供拍照留念、準備精美贈禮送給新人外，今年還要發送「新北祝孕金鏟子」，限量350支，預祝新人早生貴子。

民政局長江俊霆表示，去年統計有335對新人以國慶日為結婚生效日，其中46對在今年生育；他說，新北市人口即將邁入400萬，為了鼓勵生育，在國慶日當天登記結婚，或前3天登記（10月5日起）並指定國慶日為結婚生效日，且新人其中一方設籍新北市者，可獲贈「新北祝孕金鏟子」，希望能藉此提升生育率。

民政局戶政科長顏耀明說，「新北祝孕金鏟子」是依風水魯班尺吉數製作而成，全長 69公分象徵富貴，紅色的握柄象徵鴻運當頭，中段原木16.2公分象徵添丁。每把祝孕金鏟子都特別經註生娘娘法會加持過，有意今年結婚的新人們可把握機會。

為了替新人營造美好的回憶，各戶所也精心佈置特色的結婚拍照場景，五股戶所訂製「這一站幸福」站牌，為新人以愛情拍立得合影留念；淡水戶所設置立體結婚布景，搭配「新娘超漂釀der!」、「新郎無敵帥der!」等俏皮手拿板供結婚新人拍照留念，金山戶政事務所則送新人雙喜臨門醬油囍米組合+愛情郵差椒鹽罐，祝福新人共享幸福好「食」光，甜甜蜜蜜到永遠。