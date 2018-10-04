客房設計相似度達95％！5星級酒店被判「抄襲」賠500萬

君品酒店的豪華客房。（圖擷取自君品酒店官網）

2018-10-04 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕國內知名君品酒店2014曾控訴台東桂田喜來登酒店抄襲客房設計、侵犯智慧財產權，要求「桂田璽悅」公司賠償100萬元和刊報道歉，甚至拆除抄襲客房，但桂田璽悅當時不予理會；今法院判決出爐，認定抄襲，桂田璽悅應賠償500萬，付出代價更高。

據《蘋果新聞》報導，2014年年底雲朗觀光公司發現，桂田璽悅公司旗下的五星級台東桂田喜來登酒店，疑似抄襲自己旗下君品酒店的飯店設計，對方「尊尚豪華」、「尊貴豪華」等5種客房房型，不僅家具擺設位置、牆壁材質和空間設計都和君品酒店的雅致、豪華客房雷同，甚至連檯燈、洗手台、鏡子和門板，幾乎都一模一樣，相似度高達95%，怒向對方提告，求償100萬元和登報道歉，並拆除相關房型以免誤導消費者。

對此，桂田璽悅公司當時並沒有正面回應，事後雙方鬧上法庭，才辯稱房型室內設計是施工者按照設計圖說施工而成，並非新的著作，不能算在《著作權法》所保護的建築著作內，又桂田喜來登酒店的物品都是購於家具市場，不僅沒有影響市場交易的秩序，也沒有造成雲朗觀光公司任何損失。

法院認定，室內設計具有高度藝術性及財產價值，應受到保護，且有君品人員作證，表示桂田璽悅負責人朱仁宗在2014年5月二度內住君品酒店時，有多位隨同人員至客房內拍照、測量，甚至還聽見對方說「可不可以做出來」、「應該沒問題」等交談內容，因此判桂田璽悅敗訴，需賠償500萬元和拆除抄襲房型，並不得再提供照片給消費者使用，全案仍可上訴。