屏東銀閃閃合唱賽，失聰阿公也高歌歡唱。（記者邱芷柔攝）

2018-10-04 20:37

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了鼓勵長輩唱歌增添活力，屏東縣政府舉辦第3屆「銀閃閃合唱比賽」，共吸引40隊社區關懷據點長輩隊伍參加，今天在屏東演藝廳進行最終場比賽，來自霧台鄉好茶社區關懷照顧據點的長輩們以古謠參賽，隊員們除了高齡銀髮族，失聰、輕度失智的阿公阿嬤也一起高歌，嘹亮歌聲與散發的自信笑容，獲得最佳美聲金質獎。

屏東縣社區關懷據點超過300個，兩年前舉辦銀閃閃合唱比賽後獲得廣大迴響，為了回應社區據點的期盼，今年特別分場競賽，原鄉、客家、閩南多元族群參賽演出，當中更有多支隊伍挑戰二部合唱，參賽隊伍中更不乏多名90歲以上的長輩，阿公阿嬤們能不走拍、不忘詞，具難度的演出讓人格外驚艷。

來自霧台好茶的失聰阿公蔡信用，90歲高齡但身體仍相當硬朗，他說，生活離不開唱歌，小時候在部落會邊玩遊戲邊唱歌，長大後也會工作邊唱歌，現在可以和大家一起站在台上唱歌，覺得特別開心。

縣府社會處也表示，阿公阿嬤覺得難得有機會站上這麼大的舞台，所以練習時都特別用心，透過音樂合唱相關課程，讓長輩訓練吞嚥、記憶力、專注力，也是縣府推動「安居大社區」讓長輩們樂活學習、在地安老最大目的，今年各據點練唱過程屢次遇上雨季，長輩們仍準時到據點等待老師上課，讓教學老師也特別感動。