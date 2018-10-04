政院通過修法草案 原民取得原保地不必等5年

目前原住民保留地移轉對象僅限原住民，過去引起不少爭議，近年也不時出現抗爭。（資料照，記者謝介裕攝）

2018-10-04 18:36

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天通過農委會擬具「山坡地保育利用條例」第37條修正草案，刪除現行5年繼續經營期間取得土地所有權限制，維持原住民保留地移轉對象以原住民為限，並明定政府機關於特定情形得承受私有原住民保留地，相關修法估計有3萬原住民受惠。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，政府承受原保地的意思，是指原住民若有售地需求或政府若有買地需求，政府得向原住民購買原保地，而買下來的土地將成為原住民公有保留地，可供政府用於原住民公共建設，與修法前的不同，是原先原保地只能在原住民間租售。

農委會表示，原住民保留地移轉對象這次修法仍維持以原住民為限。為因應原住民事務行政所需，並解決現有條文對政府例外承受規定不明確情形，明定於政府興辦土地徵收條例第3條、第4條第1項規定各款事業及所有權人依同條例第8條申請一併徵收、或為解決備災用地不足，且有部落遷建用地需求，經中央原住民族主管機關審認符合災害預防、應變及復原重建用地需求、稅捐稽徵機關受理以原住民保留地抵繳遺產稅或贈與稅、以及因公法上金錢給付義務執行事件未能拍定原住民保留地等情形，例外可由政府承受。

農委會表示，「山坡地保育利用條例」第37條為目前原住民取得原住民保留地所有權唯一法源依據，為落實原住民保留地權利回復政策及配合原住民保留地行政實務需求，草案刪除繼續經營滿5年限制，將原住民保留地所有權直接回復予原住民，並輔導原住民辦理所有權移轉登記。