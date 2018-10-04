水庫為鄰卻沒自來水… 卓蘭景山150戶明年7月解渴

眾人上香祝禱，祈求神明保佑工程順利。（記者蔡政珉攝）

2018-10-04 17:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮景山里5至6鄰居民，雖然附近有鯉魚潭水庫與台灣自來水公司卓蘭淨水場，卻沒有自來水可用，卓蘭鎮公所爭取前瞻計畫補助4000萬，進行自來水管延管工程，今天動土，預計明年7月完工，讓水可以送進150戶居民家裡。

卓蘭鎮長詹坤金說，偏僻鄉村自來水普及率不高，凸顯出城鄉差距問題，卓蘭鎮位於鯉魚潭水庫周邊，鎮上更有台水淨水場，不少居民卻沒有自來水可用，讓人無奈，經過鎮公所積極爭取，很開心終於有結果。

詹坤金說，由於鯉魚潭水庫至景山里5至9鄰間沒有抽水馬達、管線等可以輸送自來水，與台灣自來水公所商討後，改為採用卓蘭淨水場水井為水源，淨化提供里民使用。

台水董事長郭俊銘說，景山里地勢高，台水不惜成本，耗費巨資興建配水池、加壓站等長期加壓供水，改善當地居民用水問題。

卓蘭鎮公所爭取的工程名為「卓蘭鎮景山里5至9鄰無自來水地區延管工程」，總經費4000萬，預計可延伸管線7767公尺。

里民說，長期使用山泉水飲用，煮沸後常有白色殘渣，大家擔心長期使用是否對健康造成影響，一直期盼可以有自來水，不然似乎有種「二等公民的」感受。