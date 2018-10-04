台中花都藝術季登場 50場活動邀民眾參與

台中花都藝術季登場，有交響樂搭配沙畫等50場展演活動。（記者蘇孟娟攝）

2018-10-04 21:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中花都藝術季10月到12月登場，配合即將到來的花博盛會，今年以「花博序曲」為主題，安排包括交響樂搭配沙畫等50場音樂、舞蹈、裝置藝術等展演，讓民眾享受藝術盛宴。

台中市副市長張光瑤指出，台中將在11月3日舉辦花博，市府為讓花博遍地開花，也推出花都藝術季到台中各地展演，讓每個地區的民眾都能響應盛會，在山海屯城各區共安排50場以上的活動，歡迎各地民眾到台中享受美好的花都藝術季。

台中市文化局指出，今年花都藝術季從10月到12月推出藝文活動，開幕演出「聽．花開」序曲音樂會，訂27日晚上7時30分在圓滿戶外劇場舉行，邀請國立台灣交響樂團結合華人首席沙畫大師莊明達與歌手韋禮安跨界演出，結合音樂、影像、動態沙畫藝術呈現花的美、四季的美、台中的美，活動免費免票入場。

其餘包括11月有唐美雲歌仔戲、12月邀請國際知名的讀賣日本交響樂團搭配台灣傑出小提琴手林品任在台中國家歌劇院大劇院演出；另還有台中傑出團隊包含妙璇舞蹈團、台中室內合唱團、微笑唸歌團、瓊瑢舞蹈團、泰雅原舞工坊、台灣青年管樂團、創造焦點、奔放音樂工作室等。

靜態展覽則有包括在大墩文化中心大廳展出以朱槿花為主題的裝置藝術，另在屯區藝文中心也安排結合風車造型及花的元素的裝置藝術等。

文化局指出，花都藝術季共安排50場以上展演活動，其中19場為售票活動，其餘免費，歡迎民眾參與。