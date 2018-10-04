竹科廠商偷排廢氣被罰 市議員要求普設空品監測點！

新竹市環保局在竹科園區架設監測空氣品質的空氣盒子，進行空氣監測。（記者洪美秀攝）

2018-10-04 17:20

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員段孝芳今天質詢時提到，有關竹科某工廠偷排廢氣影響空氣品質情形，要求市環保局應該追查來源及開罰，同時要求市府應增設空氣品質監測站，校園內的空氣盒子只是參考，應該在社區廣設監測點，確實掌握空氣品質狀況，提供市民清淨的空氣品質環境。

對此，新竹市環保局長江盛任說，9月4日晚間獲報，在竹市金山26街有異味飄散，且惡臭難聞疑為工廠偷排廢氣，對此環保局即派員到場稽查，也訪談周遭民眾，並以儀器監測風場資料及污染物濃度釐清異味來源，並持續進行10天的密集稽查，由環保局和竹科管理局到異味的上風處力行路一帶工廠進行夜間聯合稽查共16次。

最後查獲3廠次有違反空污法情事且依法告發，也針對其他可疑對象進行稽查檢測，未來也會請專家學者協助調查，並進廠輔導改善。

江盛任說，為遏止園區廠商夜間偷排廢氣，這兩年來，環保局夜間稽巡查比例，由每週1次調高為每週2到3次，且以機動方式在園區異味陳情好發地點架設揮發性有機物高值觸發採樣系統，進行廿四小時連續監測，希望掌握污染源。

江盛任說，目前園區的異味以刺鼻酸氣味為主，少部分有柴油燃燒味與溶劑味，環保局已鎖定異味熱區可疑污染源逐步清查與輔導改善，這兩年來，異味陳情案件數較往年同期已減少40%。

另環保局也針對學童、老人、運動民眾等族群，完成科學園區內20點次及周邊社區30點次的微型感測器即空氣盒子佈設，也在實驗中學頂樓架設揮發性有機物高值觸發採樣系統，24小時監測風場和揮發性有機物濃度。

同時也請竹科管理局委託工研院協助園區空污及異味來源追蹤，在靜心湖、國家同步輻射研究中心一帶設置空氣品質監測器，進行監測。

空氣盒子的監測內容可顯示此區域的空氣濕度和PM2.5狀況，且可透過手機做即時的監測數據了解。（記者洪美秀攝）

空氣盒子的監測內容可顯示此區域的空氣濕度和PM2.5狀況，且可透過手機做即時的監測數據了解。（記者洪美秀攝）

監測空氣品質的空氣盒子可連接到手機及主機進行大數據的空氣品職分析。（記者洪美秀攝）