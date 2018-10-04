台中花博公布3發言人 向世界傳遞花博與台中之美

2018-10-04 17:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中世界花博1個月後登場，市府今日公布3位花博發言人，分別是新聞媒體中心主任陳文信、行銷中心副主任黃意涵及新聞局機要秘書鄭斐方擔綱，盼讓園區的建築、園藝、策布展、各國參賽作品呈現世人面前，全世界都能看見台中之美。

新聞局今日舉行花博記者會，由副市長張光瑤、新聞局長卓冠廷共同介紹3位花博發言人，盼日後透過花博發言人努力推廣、宣傳，讓籌備多年的花博盛會成果，能順利呈現在市民及國內外旅客面前，讓更多人了解花博的美。

卓冠廷推薦說，黃意涵是新聞局專員，英文能力優，2年前即開始主責花博宣傳事務：鄭斐方在廣播電台擔任主持人長達7年，是市長臉書及IG首席小編，唱作俱佳；陳文信任新聞局專門委員，平面媒體經驗豐富，3人均是最佳人選。

黃意涵指出，台中花博處處可見溫暖人情，從建築師、施工團隊、策展團隊、在地花農、園藝師、志工朋友以及工作人員，無不付出極大心血，希望讓世界看見台灣的實力與用心，她希望將這份溫暖傳遞給大家，感謝自然。

鄭斐方也說，愈了解花博、會愈喜歡花博，處處可見人類尊重生態的用心；陳文信則謙稱，只是陪襯2位發言人的「綠葉」，花博是台中的盛事，更是國家的大事，相信會讓每一位參與的工作夥伴及造訪者都與有榮焉。