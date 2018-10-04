怕阿公跌倒無人知 二信高中生研發手杖即時求助

基隆二信高中電機科學生研發的「多功能手杖」，參與台灣創新技術博覽會（原台北國際發明展）獲得銅牌獎。（記者俞肇福翻攝）

2018-10-04 19:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕因為擔心年邁的阿公行動不便，跌倒無法求助，二信高中學生賴乙賢起心動念想幫阿公研發「多功能手杖」；賴乙賢與同學在老師指導下，以「多功能手杖」作品參加台灣創新技術博覽會（原台北國際發明展）獲得銅牌獎。

台北國際發明展今年邁入第14屆，同時更名為台灣創新技術博覽會，每年活動的舉辦，都吸引來自美國、中國、越南、日本、香港、加拿大、德國…等國家前來參展，是國際發明展一大盛會。

以「多功能手杖」參賽的學生包括電機科三年級林建昌、二年級余雅雯、賴乙賢、張祐嘉、黃志緯、夏嘉駿等6人，在電機科主任劉兆祥、老師李詩源的指導下，首次參賽獲得銅牌，增加學生對於自己作品的信心，未來將持續改良繼續參展，為台灣國際發明再創佳績。

校長林立說，結合科技資訊，將老人家輔助行走的手杖連線WIFI熱點，結合GPS定位系統及雲端資料庫，能讓持有手杖之年長者按下緊急開關，即時回傳Line訊息並顯示位置，供家中成員立刻掌握現況進而做出處置，提升照護長者的安全。