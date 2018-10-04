環保綠建材打造 花蓮3校幸福圖書室啟用

以環保綠建材打造而成的幸福圖書室，提供學童更加舒適且安全無毒的閱讀環境。（記者王峻祺翻攝）

2018-10-04 16:54

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林國中、長橋國小及高寮國小，今年在知名家居業者的經費挹注下，更新原圖書室老舊設備，今舉行聯合啟用儀式，新圖書空間主要以環保綠建材打造而成，提供偏鄉學童更加舒適且安全無毒的閱讀環境。

花蓮秀中、長橋及高寮國小因圖書室設備老舊，加上藏書空間不足，今年透過縣府教育處及民間社團引薦，由國內知名家居業者挹注200萬元，進行設備更新，並採綠建材重新設計書櫃，依孩童及師生需求，增設視聽空間與強化動線流暢性，提升學童閱讀動力。

縣府副秘書長陳志強說，年初強震重創花蓮，政府花費數月積極重建，並感謝各界挹注關懷，歐德集團也善盡企業社會責任，提出「百閱公益」計畫，2015年曾協助中華國小及平和國中建置幸福圖書室，如今又到花蓮協助3校重建學童閱讀環境，為校園閱讀教育注入新活力。

歐德集團董事長陳國都說，2005年啟動百閱公益計畫後，目標要為全台各地偏鄉學校建造百間以環保綠建材為主的「幸福圖書室」，有鑑於花蓮今年遭逢強震，一口氣完成3所學校建置，未來期望持續努力，打造剩餘的64間圖書室，給更多偏鄉學童一個健康安全的閱讀環境。