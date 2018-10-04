重陽國小認養2校犬 教育學童尊重生命

新北市三重區重陽國小今天早上為喵喵和花花舉辦入學典禮，學童開心為新夥伴戴上花圈。（重陽國小提供）

2018-10-04 17:12

〔記者陳心瑜／新北報導〕今天是世界動物日，新北市三重區重陽國小自流浪動物中途之家認養2隻流浪犬喵喵和小花，朝會時舉辦「校犬喵喵和小花的入學儀式」，由學童飾演狗狗，娓娓道出喵喵和小花的成長故事，由全校80多班的學童共同歡迎新夥伴。校長胡銘浚說，未來會將校犬編進生命教育課程，教育學童尊重生命、善待動物。

胡銘浚說，重陽國小學區古地名是田心、菜寮，早期此地都是菜園，促成附近菜市場和流浪動物聚集。學校老師們很有愛心地餵養並協助流浪犬結紮，更編寫課程來發展生命教育，這次更認養了校犬喵喵和小花。

胡銘浚表示，自己和同上個月在三峽某流浪犬中途志工家中邂逅了「喵喵」和「小花」，6個月大的小黑狗喵喵從小在山上跟著流浪貓一起生活、吃貓飼料長大，所以在接到中途之家前，都還認為自己是貓的友善小狗，可愛又黏人。

2歲大的小花則是從小在土地公廟陪老人家下棋休憩，但有一天遭捕獸夾夾斷前肢，因受傷嚴重，一直躲藏、逃避人群，後來經過志工以吹箭迷昏牠，送往獸醫院治療，才把小花從鬼門關裡搶救出來。

中途志工許小姐說，喵喵和小花因為都受過苦，所以懂得珍惜，也很都非常乖巧聽話，也相信重陽國小學童會用心照護新的家人。

胡銘浚說，未來會讓學童輪班餵校犬吃飯，更會讓校犬擔任陪伴角色，安撫情緒不穩定的學童，也希望學童從校犬的故事中學會付出和珍惜。