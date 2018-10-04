重陽國小認養2校犬 教育學童尊重生命

新北市三重區重陽國小今天早上為喵喵和花花舉辦入學典禮，學童開心為新夥伴戴上花圈。（重陽國小提供）

2018-10-04 17:12

〔記者陳心瑜／新北報導〕今天是世界動物日，新北市三重區重陽國小自流浪動物中途之家認養2隻流浪犬喵喵和小花，朝會時舉辦「校犬喵喵和小花的入學儀式」，由學童飾演狗狗，娓娓道出喵喵和小花的成長故事，由全校80多班的學童共同歡迎新夥伴。校長胡銘浚說，未來會將校犬編進生命教育課程，教育學童尊重生命、善待動物。

胡銘浚說，重陽國小學區古地名是田心、菜寮，早期此地都是菜園，促成附近菜市場和流浪動物聚集。學校老師們很有愛心地餵養並協助流浪犬結紮，更編寫課程來發展生命教育，這次更認養了校犬喵喵和小花。

胡銘浚表示，自己和同上個月在三峽某流浪犬中途志工家中邂逅了「喵喵」和「小花」，6個月大的小黑狗喵喵從小在山上跟著流浪貓一起生活、吃貓飼料長大，所以在接到中途之家前，都還認為自己是貓的友善小狗，可愛又黏人。

2歲大的小花則是從小在土地公廟陪老人家下棋休憩，但有一天遭捕獸夾夾斷前肢，因受傷嚴重，一直躲藏、逃避人群，後來經過志工以吹箭迷昏牠，送往獸醫院治療，才把小花從鬼門關裡搶救出來。

中途志工許小姐說，喵喵和小花因為都受過苦，所以懂得珍惜，也很都非常乖巧聽話，也相信重陽國小學童會用心照護新的家人。

胡銘浚說，未來會讓學童輪班餵校犬吃飯，更會讓校犬擔任陪伴角色，安撫情緒不穩定的學童，也希望學童從校犬的故事中學會付出和珍惜。

  • 新北市三重區重陽國小認養2隻個性穩定的校犬，黑色的是喵喵，黑白混色則是花花。（重陽國小提供）

    新北市三重區重陽國小認養2隻個性穩定的校犬，黑色的是喵喵，黑白混色則是花花。（重陽國小提供）

  • 新北市三重區重陽國小今天早上為認養的校犬喵喵和花花舉辦入學典禮，校長胡銘浚（左）為全校學童介紹新同學。（重陽國小提供）

    新北市三重區重陽國小今天早上為認養的校犬喵喵和花花舉辦入學典禮，校長胡銘浚（左）為全校學童介紹新同學。（重陽國小提供）

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