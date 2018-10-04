乙狀結腸癌第4期合併肝轉移 老翁抗癌18年不放棄

亞大醫院大腸直腸外科顧問醫師王輝明表示，大腸直腸癌癌症第4期不等於末期，只要配合醫師進行治療，還是有治癒可能。（記者陳建志攝）

2018-10-04 17:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名81歲許姓老翁，18年前發現罹患乙狀結腸癌第4期合併肝轉移，當時評估存活率不高，在安排手術和化療與標靶治療後，情況一度好轉，不過18年來歷經5次復發，老翁始終配合醫囑勇敢抗癌持續追蹤，他以自身經驗勉勵癌友：「千萬不要放棄治療！」。

亞大醫院大腸直腸外科顧問醫師王輝明今天表示，這名許姓患者18年前因肚子脹痛、體重異常減輕、排便習慣改變就醫檢查，才發現乙狀結腸癌長了5公分的腫瘤且合併肝轉移，已是第4期情況危急，安排手術切除病灶病情一度穩定，但4年後肝癌細胞又復發，再度開刀切除，前後復發5次，但患者始終樂觀面對，從未放棄治療。

王輝明指出，大腸癌第1期的5年存活率近100%，而第4期的患者合併肝轉移，如能接受肝腫瘤切除手術，5年存活率也可從5%提升至約40%，這名患者除手術切除，並配合進行化療、標靶藥物治療、放射線治療等，完全配合醫師進行治療，堪稱是「抗癌的好榜樣」。

王輝明指出，患者罹患乙狀結腸癌並擴散到肝臟，主要是因肝臟有75%的血流來自腸道，並經肝門靜脈流入肝臟，所以只要腸道出現癌細胞，就可能透過此循環系統轉移到肝臟，因患者肝臟的腫瘤數小於3顆，且不在肝臟血管附近，所以當時建議切除。

王輝明也提醒，大腸直腸癌第4期不等於末期，只要勇敢面對，並配合癌症專科醫療團隊，針對病情研擬最佳的治療方式，就有治癒的可能。