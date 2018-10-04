苑裡市場火災後清運引爭議 今終有解

苑裡市場火災爭議，鎮公所終清運。（記者蔡政珉攝）

2018-10-04 16:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公有零售市場因無情惡火導致84個攤位付之一炬，災後因清運廢棄物問題又引發爭議。攤商組成自救會後曾訴求與苑裡鎮公所溝通交換意見，但遲遲未獲回應。直到今天，苑裡鎮公所終與攤商正式溝通並表示將清運非屬磚造及木構造殘餘物。

苑裡鎮公所指出，原本已準備開始清運，災後緊急搶修的發包標案都完成，但因臨時被苗栗縣政府通知公有零售市場為暫定古蹟，鎮公所擔心輕舉妄動觸犯文資法，才會拖延清運腳步。由於縣政府已表明可以清理非屬磚造及木構造殘餘物，今天下午陸續派員處理。

苑裡百年老市場災後重建自救會指出，「暫定古蹟」與「清運」並不衝突，主管單位不應該以此為藉口互踢皮球，鎮公所可以兼顧保全文化資產與公共衛生安全。

不過，原本萬眾期待的火災調查報告，苗栗縣政府消防局副局長匡夢麟指出，雖然已經提前開完火災鑑定審議委員會，但考量涉及後續偵查不公開部分，資料備齊後將先函送給通霄警分局，以便後續偵查，至於簡易的火災調查資料（僅載明起火原因、時間、地點等），所有權人苑裡鎮公所或利害關係人、相關受害人可以申請。