iOS用戶注意！以為貼圖免費 指紋解鎖後2990元竟飛了

女網友表示，沒有看清楚內文就指紋解鎖貼圖讓她的2990元飛了。（圖擷自iMessage官網）

2018-10-04 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在Dcard上發文表示，和男友因為同是iPhone用戶，所以使用內建的「iMessage」軟體聊天，且裡面有很多的免費貼圖可以使用，但沒想到免費貼圖竟是惡夢的開始。

女網友29日PO文表示，在貼圖排行榜上看到「蠟筆小新」在免費排行榜上的第一名，還是動貼圖，看著就覺得好可愛，男友便按進去貼圖下載，沒發現到外頭有「Unlock」字樣，用指紋解鎖後才發現這組貼圖是要付費的，而且不是30元、60元，而是2990元！讓女網友和男友倒抽一口氣，趕緊寫信希望退款。

女網友表示，點進去貼圖要下載時會跳出是否要解鎖該貼圖的阻擋訊息，若是解鎖後就等同於購買，但一般人看到外面寫著「免費」兩個字就不會再去注意阻擋訊息或是到內文中仔細查閱，該貼圖的內中文有提到「只有前三個貼圖免費」，若要解鎖一整套貼圖就要付費2990元。

寫信要求退款，官方表示已詳閱了該案件，但「iTunes Store會出現警告訊息，詢問是否確認購買項目」當下用戶可關閉警告、停止購買，所以該案件不符合退款條件，拒絕退費。

網友紛紛在貼文底下留言，表示「Apple的誤買很好退款阿」、「我之前誤買遊戲裡的東西，通知Apple，直接全退欸」、「蘋果退東西很爽快」，對此女網友無奈回應表示「可能我男友人品差」，有網友笑稱，想想這一生沒有支持過幾次正版，今天難得支持了，就別太難過了；另有網友建議iPhone用戶要把iTunes跟App store中的指紋辨識關掉，以免像這樣誤買東西。